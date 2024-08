Telegram se pronuncia frente a detención de su fundador y asegura que no tiene “nada que esconder”

Telegram no tardó en reaccionar y afirmó que su director ejecutivo, el franco-ruso Pavel Durov, no tenía “nada que esconder”, después de haber sido detenido en Francia la víspera por delitos relacionados con el popular servicio de mensajería.

“Pavel Durov no tiene nada que esconder y viaja frecuentemente a Europa”, indicó la compañía en un comunicado publicado a través de la aplicación, acotando que Telegram “ cumple las leyes de la Unión Europea [...] Su moderación está dentro de los estándares de la industria”.

Las autoridades rusas señalaron que habían solicitado acceso a Durov, pero no obtuvieron respuesta de Francia.

La aplicación de mensajería cifrada se comprometió a no revelar nunca información sobre sus usuarios.

“La detención de Durov es un ataque a los derechos humanos básicos de expresión y de asociación. Me sorprende y me entristrece profundamente que (el presidente francés, Emmanuel) Macron haya caído al nivel de tomar rehenes para acceder a comunciaciones privadas. Rebaja no solo a Francia, sino al mundo”, ha publicado Snowden en su cuenta en la red social X.