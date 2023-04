¿Tercera Guerra Mundial? crecen las tensiones entre EE.UU. y China. Esta es la historia de la rivalidad entre el dragón y el águila

El mundo parece un tablero gigante de un juego bélico. China y Estados Unidos buscan conquistar cada territorio posible. Todo apunta a que ambas naciones están montando una estrategia para ganar esa partida, o al menos eso parece tras los acontecimientos del fin de semana pasada en los que China desplegó una demostración militar gigante en aguas de Taiwán. Y Estados Unidos, con Occidente de la mano, también parece estar listo si un momento crítico se concreta.

En lo que va del año, escándalos, rumores, acusaciones, aseveraciones y amenazas han sido lanzadas por ambos bandos. En febrero se habló de espionaje por parte de objetos no identificados de procedencia china, en marzo fue TikTok y en los pocos días que lleva el mes de abril es Taiwán nuevamente. Esta escalada en las tensiones entre ambas naciones preocupa al mundo, en especial tras la amistad creciente entre el dragón asiático y Vladímir Putin.

Este miedo es alimentado diariamente con afirmaciones incendiarias como las del exmandatario estadounidense Donald Trump luego de la reunión de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, con el presidente de la Cámara de Representantes norteamericana, Kevin McCarthy. Trump comentó textualmente “tercera guerra mundial” el domingo pasado a través de su red social, Truth Social. Después lo complementó con otra publicación en la que culpaba al presidente Joe Biden. “La mejor y única manera de solucionar el problema con China y todos los otros problemas que tenemos es deshaciéndose de Biden”.

La presidenta de Tsai Ing-wen y Kevin McCarthy. Abril 5, 2023. REUTERS/David Swanson/File Photo - Foto: REUTERS

Sin embargo, la rivalidad entre las dos naciones no es nueva. Lleva años gestándose. Primero estuvieron en bandos opuestos durante la Guerra Fría del siglo XX. Después, la competencia se volvió económica, tecnológica, armamentística, mercantil y ahora geográfica. El diario El País de España lo definió como “una danza mortal en la cual buscan arrastrar a más naciones al baile”.

El periódico aseveró que en esta ocasión la competencia es más intensa, pues China es mucho más amenazante económicamente que la Unión Soviética. Todo esto construye el panorama actual entre las naciones, que este año no ha hecho más que empeorar.

TikTok y los extraterrestres

En febrero de este año, un avión de combate de Estados Unidos derribó un globo espía de procedencia china que volaba cerca al Pentágono, informó el secretario de Defensa, Lloyd Austin. Esto ocasionó que la visita al país asiático programada para febrero del secretario de Estado, Antony Blinken, se cancelara.

El evento desató una ola de apariciones un tanto misteriosas. Durante las semanas siguientes, se habló de varios ovnis de procedencia indescifrable en todo el mundo, lo que planteó la duda inicial de si se trataba de China, de Rusia o de vida extraterrestre intentando hacer contacto.

Los ovnis aparecieron en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, sobre el lago Hurón, de acuerdo con el Departamento de Estado gringo. También, en Alaska, Moldavia, Rumania y hasta en Colombia, pues una usuaria de redes sociales compartió el video de un objeto de estos sobre el cielo de Cali.

Una vez descartados los extraterrestres, la conversación internacional se dirigió hacia el espionaje chino y ruso, lo que solo acrecentó los rumores de que ambas naciones son un peligro latente para la paz global. A partir de ese momento, todo lo que estuviera relacionado con el gigante asiático empezó a oler a peligro, y la siguiente víctima de la paranoia occidental fue TikTok.

Globo espía chino - Foto: AP

La red social del momento es china, pues pertenece a la empresa asiática ByteDance, dueña también de la hermana gemela de la app de videos, Douyin. Y fue gracias a esta que el mundo puso sobre la mira a la aplicación en la que la gente sale bailando canciones pop, pues Douyin es conocida por transmitir mensajes ideológicos en su país de origen y varias piezas de propaganda progubernamentales.

Pero parece que este no es el caso de TikTok. De acuerdo con estudios realizados por Citizen Lab y el Instituto Tecnológico de Georgia, esta red social no tiene ninguna influencia del Gobierno chino. No vende información al Estado y no emite propaganda comunista. Según las entidades, la aplicación espía a sus usuarios de la misma manera y en la misma cantidad que redes estadounidenses, como las del grupo Meta.

No obstante, esta información y nada es lo mismo para los gobiernos occidentales afines a Estados Unidos, pues prohibieron la aplicación en celulares de trabajadores oficiales en primera instancia. Esta medida la han tomado Canadá, Reino Unido, Países Bajos y hasta Francia. Es más, en Estados Unidos existe un proyecto de ley que busca prohibirla del todo en el país si ByteDance se niega a vender la app multimillonaria a otro país. ¿Quieren el monopolio?

Taiwán, ¿el detonante?

Taiwán se volcó hacia el capitalismo y se alió con Estados Unidos. - Foto: REUTERS

Pero hay una disputa entre ambas naciones que es tan antigua como su rivalidad: Taiwán, la provincia rebelde. En 1949, con la revolución comunista en China, los antiguos líderes de este país debieron huir de la persecución de las fuerzas comunistas de Mao Zedong a la isla de Taiwán. Y, entonces, el gran imperio chino se dividió.

Taiwán se volcó hacia el capitalismo y se alió con Estados Unidos. Y China continental se convirtió en un régimen comunista y parte del bloque soviético en la Guerra Fría. Y todo pudo haber quedado ahí, formar parte de la lista de países divididos de la historia, pero no. La China comunista nunca aceptó la independencia de Taiwán, y de acuerdo con Natalia Palacio Olarte, politóloga de la Universidad del Rosario, nunca lo hará. “Para China, Taiwán siempre será la provincia rebelde”.

Es por esto que el país dirigido por Xi Jinping ha hecho todo lo posible para amenazar a cuanto posible aliado pueda tener la isla rebelde, pues tiene como misión recuperarla y someterla bajo su régimen. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Sencillo: Estados Unidos. A la nación norteamericana no le conviene perder el punto estratégico que es Taiwán en el Pacífico asiático y, de acuerdo con Palacio Olarte, en caso de que China decidiera atacar Taiwán, “Estados Unidos y sus aliados anglosajones más próximos entrarían en guerra contra China no solo para defender a Taiwán, sino para proteger el principio de libre navegación en el mar de China Meridional”.

Taiwán, la provincia rebelde en el mapa. - Foto: Getty Images / samxmeg

Asimismo, afirmó que, “por el sistema de alianzas actual, otros países del Pacífico también podrían ser arrastrados al conflicto”, como Corea del Sur, Japón, Vietnam, Filipinas e Indonesia. Con base en lo anterior, la perspectiva de la experta se alinea con la del expresidente Trump. “Un conflicto entre estos países sería el equivalente a la tercera guerra mundial”.

Parece, entonces, que Trump no estaba tan errado en esta afirmación. Especialmente, teniendo en cuenta las palabras del general de cuatro estrellas estadounidense Mike Minihan, quien dijo en un memo filtrado: “Tengo el fuerte presentimiento de que en 2025 estaremos peleando en China, ya le he advertido a mis hombres, y espero estar equivocado”.

Esta afirmación surge después de la mencionada reunión entre Tsai y McCarthy. Ante este evento, China llevó 91 aviones y 12 buques de guerra hacia aguas taiwanesas para realizar ejercicios militares, igual que en 2021 con la visita de Nancy Pelosi, antecesora de McCarthy, a la isla, según comentó el ministro de Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, a Bloomberg.

Un buque de guerra chino dispara hacia la costa durante un simulacro militar cerca de Fuzhou, cerca de las Islas Matsu controladas por Taiwán que están cerca de la costa china, China, el 8 de abril de 2023 - Foto: REUTERS

Tras la muestra de hostilidad china y las declaraciones del general Minihan, el mundo solo puede temer. De acuerdo con la revista Time, 2025 sí es una fecha plausible para el conflicto. En 2024, Taiwán tendrá elecciones presidenciales y esto le servirá a China como la excusa perfecta para invadir. Además, Estados Unidos también tendrá elecciones, por lo que estará distraído. Lo que deja a 2025 como el año en que el posible conflicto pueda llevarse a cabo o consolidarse.

Time entrevistó al veterano de guerra Daniel. L. Davids, quien aseguró que “un hombre como Minihan no lanza semejantes acusaciones porque sí, debe saber algo”. Todo empeora cuando se analizan las posiciones chinas y estadounidenses. China se ha unido a Moscú y ha llevado gran parte de su arsenal bélico a terrenos cercanos a Taiwán y Japón, en donde ambas naciones realizan ejercicios militares.

A su vez, Estados Unidos se ha acercado a Japón y en enero pasado llevó un gran cargamento de armas a la base militar de Okinawa. Asimismo, de acuerdo con cifras de Time, Estados Unidos lidera mundialmente en cantidad de aviones y submarinos bélicos, pero China cuenta con el arsenal de buques de guerra más grande del mundo. Además, la nación asiática acaba de montar una nueva base militar en Camboya.

Rusia, China, Estados Unidos, Japón y las advertencias de Minihan sobre una guerra mundial dejan al mundo tembloroso esta semana. Las armas están en su sitio, las alianzas consolidadas y, básicamente, el tablero y las fichas puestas. Solo falta un detonante.