Tiktoker enseña truco para conseguir silla en el transporte público en cuestión de segundos

Las personas que a diario tienen lidiar con las congestiones en el transporte público camino al trabajo o al lugar de estudio, saben lo agotador que puede llegar a ser permanecer de pie durante todo un trayecto, esto pasa cuando las sillas del autobús o metro se encuentran ocupadas.

Es normal que cuando las sillas se encuentren ocupadas, estas se encuentren en poder de mujeres embarazadas, ancianos y niños. Sin embargo, un generador de contenido de la red social Tiktok se hizo viral en redes sociales por mostrarles a sus seguidores una manera rápida de lograr un puesto para poder sentarse.

@Sami2bx es un generador de contenido que se caracteriza por realizar diferentes videos graciosos en el transporte público, utilizando a la gente del común para que interactúen en sus dinámicas.

Este joven muestra en varias de sus publicaciones la manera como logra tomar un puesto en el metro, fingiendo que tiene náuseas y que está a punto de trasbocar. Situación que todos quieren evitar, aún más, en el transporte público.

El hombre comienza por ubicarse de frente al puesto deseado, toma su estómago realizando una cara de malestar. Luego infla sus mejillas como si estuviera a punto de vomitar sobre los ocupantes del metro, situación que genera la huida inmediata de los pasajeros, dejando los puestos libres.

Reacción esperada para que el joven pueda tomar asiento como si nada hubiera sucedido, lo pasajeros que segundos antes salieron despavoridos se percatan de que el hombre está bien, algunos lo toman con seriedad, otros sonríen ante el susto que acababan de pasar.

El video ya cuenta con más de 37 millones de reproducciones, así como miles de comentarios, algunos calificándolo como una gran solución para poder descansar luego de estar mucho tiempo de pie.

“Esa es la que voy a aplicar en el metro de Caracas 😂😂😂😂”; “No aguanto la risa que duro eso si es usar la cabeza 😂😌”; “Un crack”; “Nadie ayuda”; 😂😂 buena técnica”, fueron algunos comentarios de sus seguidores en la red social.

Pedicura con batidora

Redes sociales como Facebook, Twitter o TikTok han permitido mostrarle al mundo cualquier situación con un solo clic. Las barreras geográficas o idiomáticas no han sido impedimento para que los internautas graben con sus celulares situaciones inusuales, y algunas de ellas se vuelven virales en cuestión de horas.

Esta vez el turno fue para una trabajadora de un centro de belleza, quien decidió darle una segunda utilidad a la batidora de mano para realizarle una manicura y pedicura a una de sus clientas.

La batidora es un aparato electrodoméstico de cocina que sirve generalmente para triturar, mezclar o batir alimentos, que gira a gran velocidad. Aunque para este hecho, la mujer modificó el objeto de modo que, en la parte donde deberían ir los mezcladores, se encuentra instalada una lima metálica.

La clienta decidió registrar este momento para dar a conocer el ingenio de la trabajadora al retirar la piel muerta de sus pies, a través de la plataforma de videos TikTok.

“Me fui hacer los pies y sacan la batidora 😂”, fue la descripción que acompañó la publicación.

Sin dura, el video compartido generó reacciones y comentarios de los internautas. “Y yo que tengo mi batidora arrumbada😳!!!!!! desde mañana le daré otro uso”, “no lo puedo creer😂 estuve a punto de decirle a mi amigo, me preste la máquina de pulir madera jaja”, “oye está súper buena la idea jajaja” y “está bueno eso por qué el que yo compré me salió bien malo y no tiene mucha potencia 😳 lo tengo que hacer”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.