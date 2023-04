TikToker vivió una situación paranormal mientras ensayaba una coreografía

Una joven estaba practicando una coreografía de baile frente al espejo, con el fin de determinar qué tan precisos eran sus pasos. En ese momento, la chicha decidió grabarse, sin embargo, al revisar el video notó algo inusual; razón que la llevó a compartir la grabación de lo sucedido en su personal de TikTok.

Gabriela, nombre de la joven, aseguró que en medio de la grabación surgió un suceso paranormal. Este ocurrió cuando su celular se movió de manera extraña, ya que nadie lo estaba sosteniendo. El video compartido por la mujer generó mucho debate en dicha red social, pero varios coincidieron en que un fantasma movió su dispositivo móvil.

La joven se encontraba sola en la sala de baile y para poder grabar la coreografía decidió apoyar su celular contra los espejos del salón. El momento inusual surgió cuando ella se acercó al dispositivo y este se movió de manera brusca y contundente.

La joven afirma que un fantasma movió su dispositivo móvil. - Foto: tomada de la cuenta de TikTok@gabriellaarb

Ante lo sucedido, la joven mencionó que el celular debió haberse caído al no tener un sostén firme, pero no fue así. Incluso, giró y cambió su enfoque sin que nadie lo manipulara. La chica, al ver lo sucedido, argumentó que detrás del hecho había un fantasma. “Agradecida con el apoyo de todas las dimensiones”, escribió en uno de los comentarios.

La publicación se hizo viral y estos son algunos de los comentarios que obtuvo el video. “El fantasma sabiendo que hay que seguir a la Queen”, dijo una usuaria. “No sé por qué pienso esto, pero siento que hay alguien que te admira desde arriba y quiere ayudarte”, agregó otra chica. “El fantasma: ‘Continúa mija yo te grabo, yo te grabo’”.

Bailarina asegura haber vivido una situación paranormal mientras grababa un video. - Foto: tomada de la cuenta de TikTok@gabriellaarb

Tiktoker reveló la millonada, en pesos colombianos, que ganan quienes lavan platos en Suiza

Un joven utiliza sus redes sociales para compartir lo aprendido en sus viajes por el mundo y las diferencias de vivir en una zona u otra (en términos económicos). Esto con el fin de que las personas puedan tomar mejores decisiones a la hora de migrar.

De acuerdo con el tiktoker @viajandoconadrian, el sueldo para quienes lavan platos en Suiza es de 4.300 francos, equivalentes a 4.800 dólares (aproximadamente 21.534.800 de pesos colombianos). Según el joven, después de los impuestos, el valor neto oscila en los 4.300 dólares.

El tiktoker aclaró que, pese al costo de vida, es posible ahorrar. - Foto: Fotograma / 00:03 / TikTok @viajandoconadrian

El influencer explicó cómo es una rutina laboral para quienes se dedican a ese oficio, con el que también se ayuda de una máquina; sin embargo, afirma que cuando los platos y utensilios están demasiado sucios deben pasar por otro proceso. Pese a ser una cuantía significativa, hay que tener en cuenta que Suiza es una de las naciones con el costo de vida más alto.

Entre los comentarios hubo internautas que aseguraron vivir la experiencia en esa nación y algunos que hicieron comparaciones con lo devengado en sus profesiones. “Es verdad: yo trabajé en Bellinzona de fregaplatos y ganaba ese dinero, pero la vida es muy cara”, “Ahora me pregunto, ¿para qué estoy estudiando una carrera?”, “Gana más que yo siendo docente y teniendo un título universitario”, “Si me dieran la oportunidad me iría a trabajar allí”.