Tim Walz emocionó a los demócratas con un discurso sobre el amor y la libertad: “Gracias por poner su fe en mí”

“En 2024 tenemos una opción muy clara, me parece: Kamala Harris —que está para el pueblo— o el otro tipo que ha probado (…) que solo está enfocado en él”, agregó, refiriéndose indirectamente a Trump.

“Estoy muy viejo para rodeos. Hace dos días cumplí 78 años, el hombre más viejo de mi familia en cuatro generaciones. Y el único momento de vanidad personal que me quiero dar aquí es que sigo siendo más joven que Donald Trump”, anotó.

El cantante Stevie Wonder ofreció un breve discurso antes de cantar Higher Ground , aplaudido por la multitud que también celebró la participación de los actores Mindy Kaling y Keenan Thompson. La estrella de la televisión y empresaria Oprah Winfrey energizó a la audiencia con un mensaje sobre la acción y el compromiso.