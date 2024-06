Trabajó durante 20 años sin que le pagaran un solo día. Esta es la historia de una mujer que demandó a una empresa por acoso moral

Según informa el medio digital Local12 , el nuevo lugar de trabajo no estaba adaptado a sus necesidades médicas. En 2003, un médico laboral confirmó que el puesto no era adecuado para ella, pero Orange no realizó los ajustes necesarios . A pesar de esto, continuó recibiendo su salario, aunque fue excluida de funciones, reuniones y acceso a correo electrónico profesional.

En 2015, Orange nombró un mediador para resolver la situación, pero no se produjeron cambios significativos. La empresa argumentó que siempre le pagó y proporcionó ayudas no reembolsables para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, tanto Van Wassenhove como su abogado, David Nabet-Martin, sostienen que esto no compensa el aislamiento y la falta de integración laboral que ha experimentado. “Estar en casa, cobrar y no trabajar no es un privilegio. Es muy duro de soportar”, comentó Van Wassenhove.