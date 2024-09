Tras explosiones de bípers en Líbano, Hezbolá prometió un “duro ajuste de cuentas” contra Israel

Israel no hizo comentarios sobre las explosiones, ocurridas horas después de que el país anunciara que extiende a su frontera con Líbano los objetivos de la guerra, hasta ahora focalizada contra el movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza. El jefe de Hezbolá, Hasan Nasralá, que no resultó herido, se pronunciará en público el jueves sobre los “últimos acontecimientos”.

Riesgo de “conflagración” regional

Los bíperes o buscapersonas son aparatos de mensajería y localización de pequeño tamaño que no necesitan tarjeta SIM ni conexión a internet. El diario estadounidense The New York Times señaló que los dispositivos que estallaron procedían de Taiwán y fueron cargados con explosivos antes de llegar a Líbano. Sin embargo, la empresa taiwanesa Gold Apollo, señalada por el diario como fabricante, aseguró que los aparatos fueron producidos por su socio húngaro BAC.