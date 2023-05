Tras la tragedia vivida en ‘Rust’, Alec Baldwin ahora actuará en una película basada en un tiroteo

Alec Baldwin ahora piensa en un nuevo proyecto cinematográfico tras el lamentable incidente vivido en la grabación de la película Rust, en donde le disparó accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchinsun con un arma cargada con munición real. Hecho que lo llevó a rendir cuentas ante la justicia de Estados Unidos.

Baldwin, de 65 años de edad, ahora actuará en una película dirigida por Karen Slade sobre el tiroteo en Kent State, el cual se presentó en 1970 y dejó cuatro estudiantes muertos y otras nueve personas heridas, un episodio doloroso en la historia del país.

La masacre se presentó cuando se llevaba a cabo una protesta pacifica en la Universidad Estatal de Kent, una de las mayores universidades estadounidenses. Aquel 4 de mayo, la Guardia Nacional en Ohio abrió fuego sobre los manifestantes dentro del campus universitario.

Se sabe que Baldwin interpretará el papel de Robert White, entonces presidente de la universidad, según informó The Hollywood Reporter.

“El tiroteo en Kent State fue un momento oscuro y fundamental en la historia de nuestra nación. Esta es una historia que debe contarse y, sorprendentemente, nunca se ha contado (...) Esperamos llevarla a la pantalla grande para educar e inspirar tanto a jóvenes como a mayores”, dijo el productor del proyecto, Tom Ortenberg.

Los abogados del actor estadounidense, Alec Baldwin, confirmaron en el mes de abril que le habían sido retirados los cargos por homicidio involuntario después de que disparase fatalmente por error a una directora de fotografía durante el rodaje de su última película, Rust, en Nuevo México.

“Estamos complacidos con la decisión de desestimar el caso contra Alec Baldwin y alentamos a una investigación adecuada sobre los hechos y circunstancias de este trágico accidente”, manifestaron sus abogados Luke Nikas y Alex Spiro, según recoge la cadena de noticias NBC.

Esta fotografía de archivo del 23 de octubre de 2021 muestra el rancho Bonanza Creek en Santa Fe, Nuevo México, donde el actor Alec Baldwin apretó el gatillo de una pistola mientras filmaba "Rust" y sin darse cuenta mató a un director de fotografía e hirió a un director. (AP Photo/Jae C. Hong, File) - Foto: AP

Baldwin se declaró ya a finales de febrero no culpable de los cargos que se le imputaban y fue puesto en libertad bajo la promesa de no poseer ningún arma, no beber alcohol y no hablar con testigos del tiroteo, según relató en aquel entonces la cadena estadounidense CNN.

El actor disparó el pasado octubre a la directora de fotografía de ‘Rust’, Halyna Hutchins, durante la grabación de una escena de la película con un arma que debía ser de fogueo, pero que, por motivos desconocidos, estaba cargada. Este suceso derivó en la acusación tanto de Baldwin como de la armera, Hannah Gutierrez Reed.

Tom Hanks y la Inteligencia Artificial

Tom Hanks es desde hace muchos años uno de los actores más taquilleros y poderosos de Hollywood y ese estatus podría no decaer cuando se vaya de este mundo, gracias a que la inteligencia artificial (IA) podría recrear su imagen “hasta la segunda venida de Cristo”. Así lo aseguró en un podcast conducido por Adam Buxton, en el que hizo interesantes revelaciones sobre cómo está encarando Hollywood el auge creciente de esa disciplina.

Hanks dio a conocer que, tanto artistas como agentes, están diseñando planes para asegurar que los primeros tengan los derechos sobre cualquier avatar digital que se haga de ellos.

Tom Hanks se considera un pionero de la IA en el cine, por su participación en la cinta animada 'El expreso polar'. Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) - Foto: FilmMagic

“Vimos esto venir, sabíamos de esta posibilidad de tomar ceros y unos del interior de un computador y convertirlos en una cara y en un personaje. Lo que pasa es que ahora ha crecido de una manera impresionante”, afirmó el actor.

El reconocido protagonista de Forrest Gump detalló que los managers ya están redactando formatos de contratos que aseguren que los actores tienen el control de todo lo que se haga a partir de su apariencia.

“Te puedo asegurar que hay discusiones en todos los gremios, todas las agencias y todos los bufetes de abogados alrededor de todas las ramificaciones legales para establecer que cara, voz y todo lo demás sean de nuestra propiedad intelectual”, aseguró.