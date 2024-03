Trump, el todopoderoso: así es como el polémico expresidente ha sorteado los obstáculos para ser favorito a ganar las elecciones

Aun cuando pareciera que Biden está contra la lona, es muy pronto para dar por derrotado al demócrata en medio del duro ambiente de polarización que se vive. “La elección va a ser reñida. La ventaja que tiene Trump sobre Biden no es representativa ni definitiva. Si bien sobre Biden hay muchas dudas respecto a su lucidez por la edad, Trump no termina de generar consensos. Mucha gente del Partido Republicano vota tradicionalmente por el partido, pero tiene mucho miedo respecto a lo que fue Trump, por ejemplo, durante la pandemia, en las olas de violencia a raíz de la muerte de George Floyd o tras no reconocer los resultados electorales. Por lo cual, hay que entender que para Trump no va a ser fácil”, afirma Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario.