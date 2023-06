Ucrania sigue haciendo retroceder a Rusia; el mismo gobierno de Putin reconoció la pérdida de una estratégica población

La invasión de Rusia a Ucrania está en uno de sus puntos más álgidos, luego que se anunciara una contraofensiva contra el ejército de Vladimir Putin, quien tiene control en varias poblaciones ucranianas.

Ante esto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, destacó los recientes avances de las fuerzas militares ucranianas en la contraofensiva lanzada contra los territorios donde está instalado el ejército ruso.

“Nuestras tropas están avanzando paso a paso”, apuntó Zelenski en su habitual discurso nocturno. “Esta semana llega a su fin. Ha sido una semana muy importante para todos nosotros, para nuestra defensa, por los pasos adelante, por nuestras acciones ofensivas”, agregó.

Las tropas ucranianas siguen avanzando para recuperar territorios ocupados por Rusia - Foto: Getty Images / Anadolu Agency

El mandatario ucraniano aprovechó así para “agradecer a todos nuestros combatientes” que “se han distinguido” en la guerra y ha mencionado en especial por la dureza de la batalla a las fuerzas activas en Tavria y el trabajo de los equipos de drones de ataque.

Zelenski ha aprovechado además para desmentir que hayan sido destruidos los misiles Patriot estadounidenses por lo que sigue intacta su capacidad para derribar misiles rusos.

También mencionó la gira de dirigentes africanos que han visitado Ucrania y Rusia. “La delegación ha tenido la oportunidad de ver quién está realmente interesado en la paz y quién representa en sí mismo la guerra [...] Todo lo que se habló en Ucrania tiene que ver con la Fórmula de Paz. Punto por punto. Todo. Todo lo que se dijo en Rusia fue sobre la guerra, sobre cómo seguir destruyendo vidas”, argumentó.

Los soldados ucranianos siguen avanzando para controlar los territorios que hoy ocupa el ejército ruso - Foto: Getty Images / Global Images Ukraine

“Es evidente que no hay ninguna alternativa a la Fórmula de Paz” propuesta por Ucrania, enfatizó el mandatario “Rusia va a perder los territorios ocupados. No hay y no habrá ninguna alternativa a nuestras medidas para la desocupación”, subrayó.

Rusia confirmó que el ejército de Ucrania tomó el control de Piatijatki

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han tomado el control de la localidad de Piatijatki, en la región de Zaporiyia, según confirmó un portavoz de las autoridades prorrusas de la zona, Vladimir Rogov.

Se ve a un miembro del servicio ucraniano, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la línea del frente cerca de la aldea recién liberada Neskuchne en la región de Donetsk, Ucrania. - Foto: REUTERS

“Las Fuerzas Armadas de Ucrania han conseguido el control operativo de Piatijatki tras completar la aproximación desde el oeste dejando cientos de cadáveres detrás”, explicó Rogov en un mensaje publicado en Telegram.

La artillería rusa continúa bombardeando a los ucranianos. “En este momento las posiciones más avanzadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania están en semicírculo, por lo que están a merced de quedar rodeadas y ser destruidas”, ha indicado.

Rogov explicó que la ofensiva sobre Piatijatki comenzó en la mañana del pasado viernes 16 de junio con “oleadas”. “Un grupo era sustituido de inmediato con otro y así varias veces” hasta que en la tarde del 17 de junio las fuerzas ucranianas lograron “entrar por la parte oeste de la localidad y ocupar varios hogares”.

Imágenes de las batallas de ayer en el asentamiento de Pyatikhatki.



Reportan que el ejército ucraniano tomó la aldea. pic.twitter.com/CJy588NfKA — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) June 18, 2023

Piatijatki se encuentra a unos 10 kilómetros al este de la ciudad de Vasilievka, situada a su vez a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Zaporiyia. Rusia se ha anexionado formalmente la región de Zaporiyia, pero tanto su capital homónima como otras partes del territorio continúan bajo control ucraniano.

Ucrania por su parte informó de combates en varios puntos del frente y se han difundido en redes sociales imágenes con grandes explosiones de lo que sería un bombardeo ucraniano contra un arsenal de munición ruso cerca de Henichesk, en Jersón.