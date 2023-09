Una mujer contrató a un sicario para asesinar a su esposo, después de que un tribunal le asignara menos dinero tras la solicitud de divorcio

Remley acudió él mismo a la policía, después de enterarse del complot por medio del mismo amigo a quien su ex esposa sobornó para matarlo.

Después del arresto, también le dijo a la policía que ella quemó su casa hasta los cimientos, días antes de intentar organizar el ataque, informó Coast News. La mujer también enfrenta cargos por posesión de un arma de fuego cargada que no está registrada a su nombre.

Las dificultades financieras comenzaron a afectar a Tatyana, como lo describió su abogada, Tiffany Brown, en una solicitud de divorcio en julio, según narra el diario The Mirror. La abogada aseguró que “la esposa está experimentando una tensión financiera extrema. No puede mantener sus gastos mensuales realistas de sólo $12,000, mucho menos de lo que estaba acostumbrada a $50,000″.

Si bien, la policía no ha revelado los detalles precisos de cómo Tatyana orquestó el asesinato de su marido, ahora enfrenta cargos de solicitud de asesinato, junto con dos cargos de armas: portar y ocultar armas de fuego no registradas en un vehículo, y portar un arma de fuego cargada y no registrada en un lugar público.