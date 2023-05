Una mujer dice que ganó la lotería, pero no quiso compartir las ganancias con su esposo

Una publicación del canal digital Reddit, en la sección ‘Am I The A-hole’ se volvió viral cuando una mujer confesó que ganó la lotería instantánea y decidió no compartir nada del dinero con su esposo.

Al ganar el premio mayor, la mujer aseguró que su esposo le planteó la opción de que el dinero obtenido en la lotería debía ir a su cuenta bancaria conjunta para continuar con el ahorro que ambos habían hecho hasta ahora para comprar artículos del hogar, una casa o un carro.

“Eso no me parece justo ya que compré el boleto, lo raspé y lo cobré por el dinero yo misma”, dijo la mujer en la plataforma Reddit, agregando que tienen una cuenta de ahorros que comparten juntos aunque también cuentan con cuentas separadas para los gastos.

La mujer asegura que ella compró el tiquete y las ganancias deben ser solo para ella - Foto: Getty Images

“A mi esposo no se le debe la mitad del dinero solo porque estamos casados”, agregó la mujer que contó la historia en esta plataforma que se caracteriza por tener mucha interacción con los lectores.

La reacción de los usuarios de esta plataforma no se hizo esperar, algunos cuestionaron por qué se casaron si ella no iba a compartir las ganancias, mientras que otros estuvieron de acuerdo con su decisión e incluso la impulsaron a dejar a su pareja e irse de viaje.

La historia se asemeja a una que sucedió en Estados Unidos cuando una mujer tuvo que entregar parte del dinero ganado en una lotería a su exmarido porque ocultó el dinero cuando solicitó el divorcio.

Denise y Thomas Rossi estuvieron casados durante 25 años; pese a la buena relación que tenían Denise solicitó el divorcio tomando por sorpresa a su esposo por los años que habían sido felices dentro del matrimonio.

Dos años después de la separación, por error llegó una carta que estaba dirigida a su ex esposa por parte de una compañía que premiaba a los ganadores de la lotería, en ese momento descubrió que su ex esposa había ganado miles de dólares en el premio mayor.

La mujer decidió separarse tras ganar la lotería - Foto: Getty Images

La Comisión de Lotería del Estado de California confirmó que la exesposa de Rossi había ganado 1.336.000 dólares 11 días antes de solicitar el divorcio y que ese dinero se podía pagar en 20 cuotas anuales de 66.800 dólares.

El ex esposo obtuvo una orden judicial y emprendió acciones legales contra su ex cónyuge, quien no había revelado las ganancias durante su separación.

La mujer no quiso compartir el dinero con su esposo - Foto: Getty Images / AntonioGuillem

Después de un proceso legal, un juez en Los Ángeles dictaminó que Denise había violado las leyes del estado, en cuanto a la divulgación de activos al mantener el dinero en secreto de forma fraudulenta y maliciosa.

El juez otorgó todas sus ganancias de la lotería a su exmarido, aunque, según el abogado de Thomas, Denise podría haberse quedado con la mitad del dinero si hubiera revelado el premio.

En otro caso similar, una mujer descubrió durante el proceso de divorcio que su esposo le había ocultado una millonaria fortuna, por lo que un tribunal de China determinó que se hiciera la repartición de bienes por partes iguales, como establece la ley.

Debido a que la relación entre la pareja se había deteriorado, la mujer, Yu Hong, decidió acudir ante la justicia para hacer el trámite de divorcio. Luego de que esta primera solicitud concluyera, descubrió que su exesposo le había ocultado millonarios bienes y dinero.

Se trata de activos consistentes en 18 propiedades inmobiliarias y 100 millones de yuanes; equivalentes a unos 70.000 millones de pesos colombianos aproximadamente, los cuales consiguió a lo largo de 20 años de relación matrimonial.