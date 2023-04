Las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) se están convirtiendo en asistentes de primera mano para miles de personas en todo el mundo. Una mujer en Estados Unidos se hizo viral luego de que compartiera con sus seguidores la icónica carta de renuncia que le redactó ChatGPT para que presentara en su lugar de trabajo.

La mujer que se identifica en TikTok como Mari o sillyyerba, le pidió al chatbot que le ayudara a redactar una carta de renuncia con carácter formal y profesional. La joven no tenía las palabras adecuadas en su mente para materializar el documento, así que acudió a la IA.

“Puse el aviso: ‘Escriba un correo electrónico profesional diciendo que no puedo estar triste y pobre por otro mes respondiendo a este correo electrónico’ y luego, entre comillas, puse el correo electrónico de mi gerente y esto es lo que me dio”, relató la misma joven en una publicación de TikTok.

El jefe de Mari ya le había pedido que trabajara hasta el 8 de junio, sin embargo, la joven quería ejercer sus labores hasta el próximo 6 de mayo.

Según la mujer, el texto que le arrojó ChatGPT fue limpio y profesional como lo había pensado, así que compartió con sus seguidores su resultado final. Sin embargo, hay un fragmento que fue el que más llamó la atención.

“Por mucho que valore mi tiempo aquí, no puedo estar triste y pobre por otro mes (…) Espero que esto no cause ningún inconveniente al equipo y que podamos terminar las cosas con una nota positiva”, expone la carta sobre la razón por la que Mari no puede quedarse por un mes más en el empleo actual.

La joven consultó a sus seguidores sobre su percepción sobre la carta y si es la adecuada para enviar, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos de los internautas la animaron a que enviara esa versión, ya que expone perfectamente su situación de una manera directa.

“Cambiaría triste y pobre a: debido a mis prioridades financieras y emocionales”. “Me encanta eso, ¿qué va a hacer él? Despedirte… como si no te fueras de todos modos”. “Envíalo, 100%”. “Me gusta que fue agradable 😂”. “Por favor hazlo 😂”, fueron algunos comentarios a la publicación.

ChatGPT es capaz de resolver tareas simples de una manera inteligente, como escribir ensayos, dar datos históricos, responder dudas o hasta cumplir una asignación concreta siguiendo una serie de pasos, lo que ha facilitado trabajo en parte a estudiantes, encendiendo las alarmas de los profesores al ver que sus alumnos prefieren resolver automáticamente sus tareas a través de ChatGPT, en vez de la manera tradicional.

Esto podría considerarse un gran avance tecnológico para el futuro, sin embargo, diversas sociedades lo ven como una amenaza no solo a sus capacidades, sino también para sus empleos, en caso de que las empresas empiecen a considerar la utilización de inteligencias artificiales por encima de la mano de obra humana.

Ganó la lotería con ayuda de la IA

Ganar la lotería es uno de los hechos con los que la mayoría de personas en el mundo alguna vez han soñado, esto sin duda podría representar un cambio radical en el estilo de vida propio y de los que rodean al afortunado. Un hombre de Tailandia está que no se cambia por nadie, esto luego de que le atinara a un número ganador gracias a la Inteligencia Artificial (IA).

Patthawikorn Boonin utilizó el famoso chatbot ChatGPT para pedirle sugerencias numéricas antes de comprar su tiquete de juego. El hombre jugó los números 57, 27, 29 y 99, siendo este último la recomendación dada por la IA.

Cabe señalar que el número de la suerte no surgió de la pregunta ¿cuál será el número ganador de la lotería?, sino que se dio a partir de los resultados anteriores, los cuales fueron usados por la IA para generar una fórmula y así dar los números recomendados.

Como Boonin solo le atinó a uno de los números ganadores, únicamente tuvo derecho a un fragmento del premio mayor; sin embargo, esto no opacó su momento de alegría.

A pesar de que solo le atinó a uno de los números, queda demostrado que esta herramienta digital puede ser empleada para realizar cálculos y así poder extraer números, que no necesariamente sean ganadores, pero sí con una coherencia estadística.