Hombre se ganó un año de vacaciones pagas y por esta razón duda en aceptarlas

Ese es el caso de Lu, un hombre en China, quien ahora se encuentra entre la espada y la pared, luego de que en la rifa hecha por la empresa donde trabaja se ganara un premio que para muchos podría ser solo una utopía. Sin embargo, para él es real, aunque ahora duda si la mejor opción es aceptarlo o inclinarse por otra alternativa.

La historia, que no pasó por alto en internet, la compartió South China Morning Post. La compañía donde trabaja Lu realiza cada año una cena y en esta se rifa el ‘anhelado’ premio, mismo al que el hombre asiático no había podido acceder en los casi quince años trabajando allí; no obstante, en esta oportunidad la ruleta ‘giró a su favor’.

El evento se desarrolló en la provincia de Guangdong el domingo 9 de abril y se convirtió en símbolo de ‘regreso’ a la normalidad, pues no se llevaba a cabo desde hacía tres años (antes de la pandemia). El medio mencionado citó a ‘Daxiang News’, al comentar que el dueño de la compañía buscó sorprender a sus empleados, aunque sabía sobre las bajas probabilidades de llegar a un ganador.

¿Cuál es la duda del empleado?

De acuerdo con el medio asiático, la empresa le ofreció tomarse las vacaciones pagas o recibir salario adicional durante un año. Si escoge la segunda alternativa, debe ir a trabajar común y corriente; además, otra de sus preocupaciones gira en torno a quién ocuparía sus funciones (pues su cargo es gerencial).

Para ayudarle a despejar esa incógnita, algunos internautas le expresaron su punto de vista sobre la ‘mejor’ opción si estuvieran en su posición. Uno de los temores era que él pudiese “verse reemplazado o incluso sin trabajo después de descansar durante un año”, reseñó South China Morning Post.

No obstante, las vacilaciones podrían terminar si contempla el tiempo a pasar con su familia, pues, según él, se encuentra en un punto en el cual su trabajo es “cansador”. En ese sentido, si se inclina por aceptar la recompensa la podría utilizar para dedicar más tiempo con sus seres queridos y tomar un ambiente diferente al laboral.

Ocultó premio de la lotería

En China se registró un hecho atípico a comienzos de noviembre del año pasado cuando un hombre ganó la lotería, pero decidió mantener el secreto a su familia. El hecho se registró en el sur del país, en la región autónoma de Guangxi, y el ‘afortunado’ se disfrazó para reclamar su recompensa.

El valor del que se hizo acreedor, quien se identifica como “Sr. Li”, fue de 30 millones de dólares (aproximadamente 150 mil millones de pesos colombianos). La razón por la que ocultó su identidad, incluso a los más cercanos, fue dar una lección de vida; buscaba que sus hijos no se volvieran ‘perezosos’ a la hora de trabajar.

“No le dije a mi mujer y a mi hijo por miedo a que se vuelvan demasiado complacientes y no trabajen o se esfuercen en el futuro (...) No salí, porque tenía miedo de salir y perder el billete de lotería”, les dijo Li a medios locales.

Este hombre afirmó que había donado 680.000 dólares para obras benéficas y, en su momento, reconoció desconocer el rubro del dinero restante, luego de que se descontara el monto por impuestos. La ‘jugada’ que le dio suerte fue comprar 40 boletas y apelar por la combinación: 2, 15, 19, 26, 27, 29 y 2.