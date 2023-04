Ofrecieron dólares a un abuelo reciclador a cambio de su perrita y su respuesta conmueve las redes sociales

Un hombre de la tercera edad dedicado al reciclaje en Ecuador, se ganó la admiración de miles de usuarios en las redes sociales luego de que un creador de contenido se acercara para ofrecerle dinero por su acompañante canina. Sin embargo, su inesperada respuesta tiene conmovidos a los internautas.

Ernesto Salazar compartió un video en su cuenta de TikTok en donde se le puede oír conversando con un reciclador local, quien trabaja recolectando materiales mientras empuja con sus fuerzas una carretilla de madera. Pero no viaja solo, lo acompaña una perrita, que se convirtió en su fiel compañera.

Salazar se acerca al hombre de 73 años de edad para ofrecerle dinero con tal de quedarse con la perrita llamada Muñeca Brava; sin pensarlo, el anciano se opone a que se lleve a cabo la negociación.

Se trata de un reciclador ecuatoriano que trabaja recolectando materiales mientras empuja con sus fuerzas una carretilla de madera. - Foto: TikTok: @ernestosalazar038

“Amigo, ¿me vende el perrito? Yo le doy 100 dólares por ese perrito”, le propuso Ernesto al reciclador.

A pesar de la situación económica del abuelo y teniendo en cuenta que le estaban ofreciendo una alta cantidad de dinero (452 mil pesos colombianos). Nunca lo dudó, prefirió conservar a su mejor amiga.

“No la vendo porque ella me ama, ella nunca me deja, no la cambiaría por nada del mundo”, argumentó el hombre mientras observaba a su amiga acostada entre los cartones. Además, entregó una reflexión sobre el valor del dinero respecto al de una amistad.

“El dinero no me acompaña, el dinero se va, entonces no la cambio por dinero”, agregó el reciclador.

Pero el abuelo de 73 años no se imaginaba que lo estaban poniendo a prueba, así que recibiría un premio por su lealtad.

- Foto: TikTok: @ernestosalazar038

“Vea, amigo. De verdad que yo lo felicito por las cosas que usted hace y de verdad quiero que siga adelante. Yo le voy a dar un dinerito para que usted coma alguito, aunque sea una merienda y compre algo para la perrita ¿Le parece?”, le dice Salazar al leal abuelo.

El reciclador recibe en sus manos unos dólares mientras agradece por el buen gesto. El video ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones en TikTok, además de miles de comentarios.

“¡Qué lindo esto! Hay que ayudar al señor y a su criatura 🙏”; “Ese hombre es muy sabio”; “Esa perrita es un animalito muy feliz, aunque su dueño no tenga riqueza”; “¡El amor que emana de sus ojos cuando ve a su nena! 🥰”; “Qué sabias palabras, mi admiración para este señor 👏”; “Muñeca Brava 😂😂 qué buen nombre y se nota que se aman 👍”, fueron algunos comentarios a la publicación.

¿Tener perro tiene beneficios?

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, explica que el estrés es la respuesta del cuerpo y el cerebro cuando enfrenta una situación que representa un desafío. A partir de allí, libera hormonas que causan una alerta y, por ende, un comportamiento.

Entre los síntomas que se presentan tras episodios estresantes se encuentran la presiona arterial alta y hasta índices elevados de azúcar.

Las manzanas son una de las frutas que no le generan complicaciones al organismo de los perros. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es importante entender que la depresión no solo es una tristeza que aparece y desaparece, sino que cuando una persona es diagnosticada con ella, necesita estar bajo la supervisión de un terapeuta. El principal síntoma característico de este trastorno es el cambio de humor, donde se destaca la irritabilidad, desencadenando problemas en el sueño y desinterés por la vida.

Es entonces que AARP asegura que algunos estudios señalan que la interacción con caninos incrementa los índices de oxitocina con solo acariciarlos o mirarlos. Por esto, cita una investigación publicada por la revista Journal of Community and Supportive Oncology que concluye que las visitas de un perro con fines terapéuticos, sí mejora la calidad de vida de pacientes con cáncer.

Lo anterior lo corrobora los National Institutes of Health (NIH) que en un informe afirman que “la interacción con animales disminuye los niveles de cortisol (una hormona relacionada con el estrés) y disminuye la presión arterial”.