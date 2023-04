Video | Profesora se vuelve viral por enseñarle a sus alumnos a defenderse ante posibles secuestros

Los niños pertenecen a una de las poblaciones más vulnerables, por esa razón los criminales suelen pasar por encima de sus derechos y así lograr algún tiempo de “beneficio”. Sin embargo, una maestra en México se hizo viral en redes sociales por enseñarle a sus alumnos maniobras en caso de un intento de secuestrarlos.

Teniendo en cuenta que las escuelas hacen parte de la formación académica y personal de los niños, la profesora Debanhy Robledo tomó la decisión de complementar los planes clásicos de aprendizaje para añadirle un componente de defensa personal.

Teniendo en cuenta los crecientes índices de vulneración de derechos de los niños, la educadora le empezó a dar importancia a la capacitación de los niños para actuar en caso de que algún adulto pretenda raptarlos, robarlos o realizar cualquier tipo de acción que ponga en peligro su integridad.

La profesora hace el papel de delincuente así que trata de tomar a la niña, es allí en donde empieza a dar las instrucciones. - Foto: TikTok: @debanhyrobledo1

“Los niños no se tocan ❤️‍🩹🥰 esto les puede ayudar mucho a los pequeños”, escribió la propia Debanhy Robledo en su publicación de TikTok en donde muestra un fragmento de la capacitación que le brinda a sus niños.

En el video que se hizo viral, se puede observar como la maestra pasó al frente a una de sus alumnas para realizar un simulacro como ejemplo para sus compañeros.

“Imagínate que vas caminando y alguien te agarra, ¿qué es lo primero que vamos a hacer?, te vas a colgar del brazo y con tus dos piernas le vas a sujetar las piernas, entonces la persona que te está robando te va a paralizar”, luego le pregunta a su alumna “¿Y tú que vas a hacer luego?”.

A lo que la menor responde gritando, “¡Ayuda!”.

El video ya cuenta con cerca de 3 millones de reproducciones en la red social TikTok, también miles de comentarios al respecto. - Foto: TikTok: @debanhyrobledo1

“Todas las escuelas deberían de enseñar eso 🥺”; “Me dio sentimiento ver que a los pequeñitos se les tiene que enseñar a defenderse porque no se les tiene el respeto que deberían 🥺”; “Eso maestra hay que enseñar a qué se defiendan 😇”; “Ellos no deberían aprender esto 🥺 Gracias por protegerlos ❤️‍🩹”; “Deseo con toda el alma que mi hija tenga una excelente maestra como tú”, fueron algunos comentarios a la publicación.

Debanhy Robledo no es la única maestra que se ha hecho viral por sus habilidades en el salón de clase. Un docente en Brasil es la sensación en redes sociales luego de que demostrara sus conocimientos geográficos a sus estudiantes.

El hombre aceptó el reto de dibujar el mapa del mundo en 30 segundos, el resultado tiene sorprendido a más de un internauta.

El hecho quedó registrado en video, allí se puede observar como el maestro inicia el dibujo con su marcador. Al comenzar el conteo regresivo, el educador inicia por casa, así que dibuja a Suramérica para luego trazar Centro América y la zona norte del continente (Estados Unidos y Canadá).

Inmediatamente, da un paso a la derecha y comienza a trazar el continente europeo, dibuja la inmensidad de África y Oceanía.

Un profesor se hizo viral tras realizar una actividad con el fin de romper con la rutina de sus clases, el maestro aceptó el reto de dibujar a pulso el mapa del mundo en el tablero del salón de clase. - Foto: TikTok: @https.leal

Tan solo le quedaban un par de segundos, así que en un último golpe de velocidad, el maestro alcanzó a dibujar al Reino Unido. El ensordecedor conteo de los estudiantes culmina, el educador levanta sus brazos entre risas y alegría.

El video compartido por el usuario de TikTok @https.leal ya cuenta con más de 16 millones de reproducciones así como miles de comentarios.

En su mayoría los internautas aplaudieron la habilidad del maestro, otros, por el contrario, hicieron algunas críticas como por ejemplo la no inclusión de los polos sur y norte, además de Groenlandia. Sin embargo, para el corto tiempo en que se realizó el dibujo, los usuarios coinciden en que se hizo un gran trabajo.