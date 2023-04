Video viral: hombre revela nuevo método de robo en cajeros electrónicos

Pese a la seguridad que las entidades bancarias afirman brindar a sus usuarios, a la hora de hacer transacciones, los dueños de lo ajeno siguen buscando la oportunidad de encontrar nuevas víctimas. Bien sea si las operaciones son digitales o en cajeros automáticos, los ladrones continúan empleando diferentes métodos para engañar a la gente y quedarse con su dinero.

Con el fin de evitar que incremente el número de víctimas, un internauta chileno reveló otra estrategia empleada por los delincuentes para que los titulares de cuentas consideren fallas en el servicio como la razón por la cual no pueden retirar. Aunque en algunos casos, una avería en los aparatos electrónicos dificulta las transacciones, otras veces la responsabilidad recae en terceros.

En TikTok, el internauta Jorge Rodríguez (@jorgegutierrez_cl) mostró el impedimento, dejado a propósito, que tenía una de las máquinas del Banco Estatal, en la nación austral. “Dejo esto para que a nadie le pase… Tengan ojo al momento de retirar dinero”, recomendó este hombre antes de explicar la razón por la cual el cajero no arrojaba billetes.

Pilas con este método de robo

En su clip, Rodríguez mostró cómo los ladrones dejaron un fragmento de cartón justo detrás de la ranura que expulsa el dinero “No puede ser que no lleven un monitoreo de las cámaras y no se den cuenta a tiempo (...). Siempre revisen el cajero antes de salir del lugar”, enfatizó el chileno.

Para mostrar esa estrategia delincuencial, ese hombre logró retirar el cartón y dejó ver cómo el efectivo sí había quedado ‘atorado’, luego de que ese aparato fuera manipulado. El tiktoker amplió que había decidido hacer el registro de todo “por si acaso”, a la vez que pidió a la entidad bancaria una mayor seguridad que compense los cobros a sus clientes.

Sumado a ese método, el internauta encontró un papel enrollado en la parte donde se retira el comprobante; de forma que un usuario podría tener mayor ‘certeza’ sobre el motivo del procedimiento ‘fallido’. Las reacciones no se hicieron esperar y dejaron entrever la molestia de la población por la continuidad de hechos similares, además del riesgo al que se está expuesto.

“Gracias por darnos este consejo de prevención al sacar plata”, “En los cajeros a los que he ido ninguno tiene ese cartón donde sale el dinero, menos mal no me ha pasado”, “Muchas gracias por compartir el video, así estamos mucho más atentos en eso igual”, “Muy buen dato”, “Cobran por todo pero no invierten en seguridad”, “En esa sucursal te puedes llevar el cajero y ni cuenta se dan”, fueron algunos de los comentarios.

Así se salvó un hombre de robo

En TikTok se viralizó la ‘táctica’ empleada por un hombre para evitar ser víctima de robo, al salir de un cajero automático. Si fue astucia o suerte queda a juicio de los espectadores, lo cierto es que su plan logró ‘burlar’ a dos delincuentes, quienes acechaban a escasos metros.

En la grabación se observa cuando uno de los sospechosos presionó al adulto mayor para que saliera pronto de ese lugar, en medio de la tensión porque llegara algún testigo. Así fue como el hombre se las arregló para dejar el dinero, tarjetas bancarias y celular en una caneca de basura sin ser advertido por los presuntos ladrones.

Cuando el adulto mayor finalmente salió del cajero fue abordado por los dos sujetos, a quienes entregó su billetera sin que estos la revisaran antes de partir. Segundos más tarde, él regresó por sus objetos personales y, finalmente, hizo una llamada.