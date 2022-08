Una mujer murió en un trágico accidente automovilístico días antes de su compromiso

Una joven estudiante de terapia de salud oral, de 29 años de edad, murió al ser embestida por otro vehículo mientras conducía a su casa, donde la esperaba su madre Rachel y su novio, Tom Van Staveren.

De acuerdo con el informe que publicaron sus amigos y su familia en Gofundme, la víctima de este accidente se llamaba Georgia McDonald, quien conducía el pasado viernes desde Wagga Wagga hasta Ferntree Gully, en Victoria, Australia.

Le faltaban 45 minutos para llegar a su destino cuando colisionó con otro vehículo, perdiendo en ese momento la vida.

“Era una joven destacada en la universidad y estaba a 6 semanas de graduarse como terapeuta de salud oral”, aseguró Tullula Galea, una de sus amigas. “Ya tenía un trabajo de TSO en una clínica en la que trabajó durante 10 años”.

“Se esforzaba mucho, sobresalía en sus notas, sus profesores decían que ‘superaba las expectativas’ y sus pacientes la adoraban. Estaba muy orgullosa de sí misma. Era una mujer hermosa, inteligente y de buen corazón”, puntualizó.

“Estaba muy emocionada por volver a casa después de las vacaciones semestrales”, dijo su amiga Galea, quien afirmó que la víctima días después iba a viajar a Bali junto a su pareja a celebrar su cumpleaños número 30.

Le iban a proponer matrimonio

La historia de Georgia y Tom se ha vuelto viral porque en dichas vacaciones en Bali, él le iba a proponer matrimonio. “Esto hizo que las románticas vacaciones fueran mucho más emocionantes para ella”, aseguró.

En una emotiva publicación en su perfil de Facebook, el prometido de la víctima escribió:

“Georgia tocó a tantas personas y su memoria y legado necesitan ser reconocidos. El amor, el apoyo y la generosidad han sido abrumadores. Gracias a todos por su amabilidad y apoyo sentido de corazón”, dijo.

La familia y los amigos se encuentra recolectando fondos para pagar su funeral. Sin embargo, parte del dinero se destinará para la construcción de la casa en donde vivía Georgia. Asimismo, para el retiro de su madre.

Su muerte conmocionó a su familia y a la comunidad donde la joven creció:

“Estoy muy triste al enterarme de esta noticia. Pienso y oro por su pareja, familia y amigos. Yo era amigo de ella en la escuela”; “Georgia era un alma hermosa con una sonrisa contagiosa que echaremos mucho de menos”, son algunos mensajes de condolencias.

Pareja murió dos días después de festejar su boda, esta es la historia

Cabe recordar la historia de una pareja de estadounidenses que llevaba tan solo dos días de casados cuando murió en un accidente de tránsito registrado en el estado sureño de Kentucky.

Jessiah Plemons y Lily Rose se casaron solo dos días antes del siniestro en el que también falleció uno de sus familiares.

La policía de la ciudad de Knoxville señaló que las tres personas viajaban sobre las 3:00 a. m. (hora local), cuando su camioneta salió de la carretera y chocó contra otro automóvil. Los tres fueron declarados muertos en el lugar. El conductor del otro vehículo fue trasladado a un hospital con varias heridas.

Las familias de Jessiah y Lily, que dejaron cuatro hijos, dijeron que los dos estaban viviendo el mejor momento de sus vidas cuando murieron. “Creo que lo hizo más difícil, esto es el hecho de que ella estaba más feliz que nunca”, dijo August McClelland, prima de Lily.

La mujer describió a su familiar como una joven con una personalidad alegre, “el tipo de chica que no se toma a sí misma demasiado en serio”.

Por su parte, la madre de Jessiah, Michelle Plemons, manifestó que fue un gran padre y que sus hijos lo extrañarán. Dijo además que está agradecida por el apoyo que ha recibido tras la dolorosa pérdida. “Si no fuera por todas las amables palabras que me han dado y dicho sobre mi Jess, no sé si podría haber llegado tan lejos”, sostuvo.