Urgente: Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó reelección de Maduro y así encubrió el robo de las elecciones por parte del dictador

De igual manera, según el tribunal, no existieron irregularidades en el proceso electoral: “Con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje, podemos concluir que los boletinos emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de crutinios emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral. Y asimismo, estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización”, dice el comunicado.

Sobre los movimientos de la oposición venezolana y la candidatura de Edmundo González, la presidenta de la corte, excandidata del partido de Maduro, aseguró que “el excandidato Edmundo González Urrutia no asistió y, por tanto, no cumplió con la más alta instancia de la jurisdicción contenciosa electoral de Venezuela ni con la consignación de actas de escrutinio”, esto a pesar de que el hombre no quiso asistir por los riesgos de una posible detención.