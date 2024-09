Vecina del presunto perpetrador de nuevo atentado contra Trump rompe el silencio: “la gente le tenía miedo”

Sin embargo, se mostró sorprendida por lo que habría ocurrido, “quiero decir, ¿intentar dispararle a Trump? Eso es mucho. Nunca lo hubiera imaginado y hubiera jurado una y otra vez que no era él”, dijo estupefacta la ex vecino de Routh.

La casa de Ryan Routh se ve en Kaaawa, Hawaii, el domingo 15 de septiembre de 2024. Routh está bajo custodia policial en relación con el aparente intento de asesinato del ex presidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, el domingo en West Palm Beach, Florida | Foto: AP

“No lo puedo creer. Si no lo viera con mis propios ojos, es decir, con las fotos y todo eso, no podría creerlo”, dijo la mujer y agregó: “Yo misma he visto las armas y todo eso, y sí, había muchas armas y cosas por allí, y sí, mucha gente le tenía miedo en aquel entonces”.