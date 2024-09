Venezuela asegura que no permitirá la “injerencia” de España. Ministra de defensa española habla de “dictadura” de Maduro

Venezuela no permitirá una “acción injerencista” de España, dijo este viernes 13 de septiembre el canciller Yván Gil en medio de una crisis diplomática generada por cuestionamientos a la reelección de Nicolás Maduro y el asilo que le será concedido a su rival opositor en Madrid.

El gobierno del socialista Pedro Sánchez no reconoce la victoria que Maduro reivindica en los comicios, pero tampoco la de su rival.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, no imitó la llamada a consultas de su par venezolano. Son “decisiones soberanas”, zanjó Albares en declaraciones a la radio pública RNE, en la que dijo que trabaja por tener “las mejores relaciones posibles” con Venezuela. “No hay nada que comentar”, manifestó.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reiteró este viernes 13 de septiembre que “las elecciones no las ha ganado Maduro”, aunque sin reconocer a González Urrutia, a quien invitó a Bruselas. “Por desgracia en estos temas no hay varitas mágicas”, dijo en rueda de prensa en Madrid. “Los reconocimientos pueden tener un valor simbólico, pero no cambian la realidad”, añadió.