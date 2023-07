Elecciones en España: “Victoria del PP de Feijóo, pero Pedro Sánchez seguirá en el gobierno”, por Salud Hernández-Mora

Aunque entre las dos formaciones no alcanzan los 176 escaños de la mayoría absoluta, puesto que entre ambos solo lograron 153 (122+31), Sánchez necesitará contar con partidos radicales que abogan por separarse de España y apoyan terroristas para llegar a esa cifra. Entre todos tendría 172.

🔴En vivo: Elecciones en España muy reñidas. ¿Feijóo o Sánchez? Con el 95% del escrutinio, el PP de derecha no logra mayoría absoluta con VOX pese a la leve ventaja

Para su rival, Alberto Núñez Feijóo, supone un duro varapalo y podría tener que ceder su cargo al frente del PP más adelante. No parece suficiente el logro de sus 136 curules, que implica subir 47 escaños, comparado con el 2019, cuando Pablo Casado fue el candidato. Llevaba catorce años a la cabeza de la Junta de Galicia y su salto a la política nacional ahora la puede considerar un fracaso. Los sondeos de opinión pronosticaban que podría arrebatar la presidencia a Pedro Sánchez, pero no lo ha conseguido por errores de la campaña. Por tanto, será otro líder del PP chamuscado.

Otra posibilidad que apuntan analistas españoles, es que Puigdemont no ceda sus votos en la sesión de investidura y Sánchez deba volver a convocar elecciones en diciembre próximo. Seguiría haciendo campaña desde la presidencia, lo que le daría más ventajas.

Y aunque Núñez Feijóo parece decidido a intentar formar gobierno como el partido más votado, no tiene ninguna posibilidad, puesto que nunca pactaría con partidos que no respetan la Constitución y los escaños de la extrema derecha no son suficientes.