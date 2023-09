Video | Así reaccionó un perrito al ser encontrado en medio de la niebla en una carretera solitaria

El poder de las redes sociales no solo está en entretener, sino en visibilizar acciones que probablemente no tendrían cabida en un medio de comunicación tradicional, con todo y lo conmovedoras que pueden llegar a ser. Muestra de ello es un video publicado en TikTok días atrás y que, pese al paso del tiempo, no deja de generar todo tipo de interacciones.