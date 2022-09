Video: comprometido con su trabajo, periodista se desnuda en vivo para comprobar si es más económico bañarse en pareja

El trabajo periodístico es un oficio que se pone en los zapatos de la gente, pero hay momentos en los que los límites no se tienen en cuenta y al frente de la pantalla pueden pasar singulares momentos; como el que protagonizó el periodista Manu Lajarín, del informativo español Al Día.

Con micrófono en mano y su torso descubierto, el profesional apareció dentro de una ducha para hacer un experimento en el que quiso comprobar si al bañarse con una persona, hay menos gasto de gas, electricidad y agua.

“Lo que tiene que hacer uno para ganarse el pan”, comenzó diciendo Lajarín en la nota que se está viralizando por las redes sociales.

La razón por la que el reportero se atrevió a aparecer de esta manera, se debe a las recientes declaraciones de la encargada de la cartera de Medio Ambiente en Suiza, Simonetta Sommaruga, quien sugirió que con la próxima llegada del invierno, en pocos meses, los residentes del continente europeo deberían tomar una ducha acompañados, lo que representaría al menos un 15 % de ahorro del recurso hídrico.

Así que para poner a prueba las declaraciones de la ministra Sommaruga, en plena transmisión el periodista se metió a una ducha con su amiga Nidia, quien le colaboró, y empezaron a bañarse en el cubículo del baño.

Los datos que comparte Manu Lajarín es que en España, por una ducha de cinco minutos seguidos, el gasto de agua representa unos 60 a 105 litros de agua.

Para la participante de la nota esto rompe la línea íntima de cada persona y, por eso, calificó a la iniciativa como “incómoda”.

El reportaje no concluyó si era más económico bañarse en pareja, pero sí ha desatado un sinfín de reacciones en las plataformas digitales.

“Pobrecito… en serio. Eso no lo ha decidido él. Y no soy capaz de imaginarme la vergüenza propia”; “Si lo tengo que hacer yo.... No entra otra persona en la ducha”; “La electricidad y el combustible están más caros que nunca”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

A continuación, el video de la nota que salió al aire en el informativo Al Día y fue grabada en Valencia:

Bañarse de a dos: la propuesta de la ministra ambiental en Suiza

Si bien el mundo ha venido sintiendo los coletazos de la crisis de gas, electricidad y alimentaria por diversos eventos, entre ellos la guerra en Ucrania, los efectos del cambio climático y el tránsito a energías limpias, entre otras, la jefe de la cartera ambiental en Suiza dejó sin palabras al recomendar bañarse de a dos personas para ahorrar suministros.

“Apaguen la computadora cuando no la usen, apaguen las luces o dúchense juntos”, fueron las recomendaciones que dio Sommaruga en medio de una entrevista para el medio suizo 20 Minuten, como algunas de las opciones a realizar para evitar el alto consumo de gas y energía, dos de los servicios que estarían en escasez en Europa y otras partes del mundo.

Claramente, las recomendaciones de la jefe de Ambiente suizo hizo que varias personas tomaran las recomendaciones cómicas, por lo que tuvo que seguir dando una explicación sobre el tema, afirmando que este tipo de acciones estaría dirigida a los jóvenes, ya que no es apto para todo el público el compartir ducha con otras personas.

“A partir de cierta edad, ducharse juntos ya no es adecuado para todos”, continuó recalcando Sommaruga para otro de los medios presentes; sin embargo, la respuesta se tornó polémica y muchos en redes sociales comenzaron a hacer chistes al respecto.

*Con información de Europa Press y AFP.