Video | Familia de joven no asistió a su grado universitario por esta insólita razón

Asimismo, usuarios compartieron experiencias similares de desilusión por parte de sus familiares en momentos que consideraban importantes en su vida. Por ejemplo, un de los internautas manifestó lo siguiente: “En mi graduación mi mamá dijo yo no mas vine para que no estés chingando en mi graduación y se fue en carro y a mi me mando en camión”.

“Recuerda que solo tu sabes como fue el camino recorrido para llegar a esa meta. Así que no necesitas a nadie más que al protagonista de la historia”, “Muchas felicidades ellos no fueron pero muchos estamos orgullosos de ti”, “Yo me fui en toga y birrete a pie a la iglesia nadie me quiso llevar menos acompañar y el fotógrafo me dice y su familia joven?”, “Me rompe el corazón leer todos estos comentarios, cuando yo daría lo que fuera porque a mi hijo le hubiera gustado la escuela y estar en su graduación”, son otro de los comentarios que se pueden leer en la publicación.