Ladrón robó celular a un hombre y terminó delatando infidelidad a su pareja; la mujer recibió fotos y pruebas

Ladrón destapó infidelidad de una pareja

“Tenía varias llamadas perdidas de él, salgo de mi servicio y le marco, pero no me contesta. Lo veo En línea y pues se me hizo raro. Su hermana me escribe que ahorita me hablaba porque lo acababan de asaltar saliendo del trabajo”, relató.

Sin embargo, no le creyó, ya que el sujeto no había querido ayudarla económicamente para el embarazo y siempre sacaba excusas relacionadas con estas obligaciones paternales. Ante esto, bromeó y comenzó a chatear con el ladrón, descubriendo que su novio era infiel.

“Fijo va a ser una tonta excusa para no darme dinero (...) Empecé a mandarle mensajes así coqueteándole para hacerlo enojar, entonces resulta que no, no era él. Sí le habían quitado el celular, y comienzo a cotorrear con el asaltante, que se llama Adrián. Pero me dice: ‘Oye, a tu marido le gustan las traviesas’ y me envía capturas y fotos... Fue cuando dije que no era una broma, sí le habían quitado el celular”, comentó.