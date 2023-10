Video | Madre llora desconsolada por tener que pedirle a su hijo adulto para la gasolina: “No quiere hacer nada”

Hasta qué edad los hijos están bajo la responsabilidad de sus padres es una discusión que, hasta el momento, sigue sin definiciones ‘concluyentes’. Es algo determinado por varios aspectos como la tradición familiar, dificultades (o no) económicas, crianza y hasta el número de habitantes en casa.

Para algunos padres, sus obligaciones acaban cuando las nuevas generaciones cumplen su mayoría de edad, siendo ese el tiempo en el cual empiezan a estudiar y tener mayor independencia. Sin embargo, no se trata de un patrón que se aplique en todos los casos, pues no todos gozan de las mismas oportunidades y posibilidades.

No hay un estándar que defina en qué momento los hijos deben irse de la casa de sus padres.

También pueden darse entornos donde, más allá de si el poder adquisitivo es alto o no, los hijos prefieren por no estudiar ni trabajar o, si hacen lo segundo, su aporte en los gastos del hogar es casi que imperceptible. Numerosos casos pasan del círculo íntimo a las redes sociales donde algunos internautas comparten sus opiniones.

La confesión de una mamá

En los últimos días se hizo viral la confesión de una mujer quien, en medio de las lágrimas, se desahogó sobre cuán abrumada la hacía sentir la actitud de su hijo cuando le pedía apoyo. Él está a punto de cumplir 23 años y ya trabaja, pero, según ella, se resiste a colaborar con gastos extra como la gasolina.

La mujer reconoció que la relación con su hijo era un poco conflictiva.

La mujer, identificada en TikTok como @mariposaazul1983, fue mamá a los 17 años y afirmó que, como muchas personas que habían quedado embarazadas jóvenes, pudo haber cometido “muchos errores”. Sin embargo, mostró su aflicción al ver el ‘poco’ respaldo de a quien le dedicó su vida.

“Le pido a veces para la gasolina, él reniega a veces y no me da. ¿Está mal que le pida para la gasolina de vez en cuando? Yo lo llevo y traigo del trabajo. Él no quiere aprender a manejar, no quiere comprarse un patín, no quiere hacer nada. (...). Le dije: ‘Hijo, deberías comprarte un patín eléctrico para que te vayas a trabajar‘. Dice que no, se molestó, pero sí”, afirmó.

“Nos tiene rencor a su papá y a mí”

La mujer continuó diciendo que tuvieron una discusión y, al cabo de un rato, el joven le dio 200 dólares para la gasolina, no sin antes haber agregado este comentario: “Ten, para que no chilles”. Esas palabras, según dijo ella, le quedaron haciendo eco porque aseveró no haberle pedido tanto dinero.

“No pretendo que me llene el tanque del año, con 20 dólares era suficiente, pero me hizo sentir mal. (Él) dice que yo no le caigo bien y nos tiene rencor a su papá y a mí, no sé por qué. He intentado hacer lo mejor como madre. Quiero saber cómo son sus hijos con ustedes y si estoy mal yo en pedirle de vez en cuando para la gasolina”, agregó.

La mujer aclaró que buscaba hacer más responsable a sus hijos.

En un video posterior, la mujer quiso aclarar que había tenido un momento de crisis, pues no sería la primera vez que su hijo reacciona con molestia cuando le pide para la gasolina. Sin embargo, aclaró que este sí le colaboraba con otros gastos de la casa y la limpieza de algunas zonas.