Insólito: pasajero borracho rompió la puerta de un avión; ¿dónde fue y qué pasó con los 224 viajeros?

Más allá de que los trayectos en avión puedan dar cierta ‘comodidad’ en comparación con otros medios de transporte, por ejemplo, en reducción de tiempos y espacio, no significa que estén libres de situaciones ‘atípicas’. El protocolo de seguridad puede a veces no ser ‘suficiente’ cuando surgen episodios inesperados.

| Foto: Getty Images / (c) by Cristóbal Alvarado Minic

Son numerosos los relatos de episodios 'atípicos' antes y durante un vuelo. | Foto: Getty Images / (c) by Cristóbal Alvarado Minic

No son pocas las veces en que funcionarios de seguridad deben intervenir para intentar retomar el control, lo cual incluye retirar al pasajero (s) en conflicto o, en situaciones ‘extremas’, hacer aterrizajes de emergencia. Una ‘infinidad’ de este tipo de hechos convierten a veces la experiencia de viajar en avión en una completa ‘pesadilla’.

Descontrol antes de despegar

Antes de ser reubicada, otra testigo, citada por los medios anteriores, contó la dificultad que le generó ese contratiempo. “Tengo a mi hijo en el hospital y mi marido, que es militar, no puede quedarse con él. Si no volamos hoy ya no podríamos hacerlo hasta el martes”, aseveró. Se desconoce si el responsable terminó detenido.