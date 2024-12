Los retos de ser una mamá que trabaja desde casa: una perspectiva personal

Ser mamá y trabajar desde casa puede sonar como un sueño: flexibilidad, más tiempo con los niños y la comodidad del hogar. Pero, en la realidad, es un desafío diario lleno de malabarismos.

Cuando decides trabajar de forma remota, esperas poder aprovechar mejor el tiempo. Sin embargo, lo que muchas no cuentan es que, además de cumplir con las tareas laborales, terminan asumiendo otras responsabilidades. De pronto, estás cocinando, atendiendo a los niños, limpiando la casa y gestionando el trabajo, todo al mismo tiempo. Y no olvidemos que las reuniones por Zoom no esperan a que los niños terminen de pelear o pedirte atención.

Este equilibrio constante entre ser mamá y profesional afecta más de lo que imaginamos. A nivel personal, he sentido cómo la carga mental aumenta: estar siempre disponible para todos, pero con poco espacio para mí misma. Esto, sin duda, puede tener un impacto en la salud mental. El estrés de intentar ser productiva mientras atiendo mil tareas domésticas puede hacer que me sienta agotada o, incluso, culpable por no estar dando el 100% en ninguna de las dos áreas.

También hay un impacto en la relación familiar. Aunque estoy en casa, no siempre estoy “presente”. A veces, el cansancio o la frustración me llevan a tener menos paciencia con mis hijos o mi pareja, lo que puede afectar nuestra convivencia.

En cuanto al desarrollo profesional, el trabajar desde casa puede hacer que me sienta estancada. Las oportunidades de crecer o ser reconocida a veces parecen más lejanas cuando no estás en la oficina. Me esfuerzo el doble por demostrar que, a pesar de estar en casa, soy igual de competente y capaz.

En resumen, ser mamá que trabaja de forma remota tiene sus ventajas, pero también requiere muchísima organización y fuerza mental para no perderse en el camino. Es importante recordar que, aunque estamos en casa, también merecemos momentos para cuidarnos a nosotras mismas, porque al final, una mamá feliz y equilibrada es la mejor versión que podemos ofrecer a nuestra familia y a nuestro trabajo.