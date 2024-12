Sin embargo, no fue solo a qué le estaba apuntando, sino con quién, pues un matrimonio que haga empresa no es algo para todo el mundo. “Es 24 horas con tu esposo, enfrentar las dificultades y si no estás de acuerdo —porque normalmente no estamos de acuerdo en el tema– ¿cómo llevar eso?”, dice. Pero también cuenta su secreto: “Uno va aprendiendo que las dos voces valen, que los dos entendemos que nuestras dos visiones del mundo, que son distintas, absolutamente valiosas y que, pase lo que pase en la oficina, en la en la casa se acaba el tema inmediatamente”.