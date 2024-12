Actualmente, Martínez Merchán es mamá de 3 hijos y es dueña de la Transnacional de Carga, empresa de servicios logísticos y transporte de carga, además de una fundación. Sin embargo, para llegar ahí tuvo que darse cuenta de que el trabajo que tenía no era realmente lo que la satisfacía y necesitaba cambiar de aires.

En las películas y la televisión, a los protagonistas de las historias les ocurre lo que algunos denominan como un “evento canónico”; un hecho que cambia su visión de la vida y los lleva a salir de su zona de confort para crecer. A Janeth Martínez Merchán le ocurrió algo así, pero ella lo atribuye a una casualidad. Trabajando en una compañía de seguros, donde aparentemente tenía una asegurada una vida relativamente cómoda, decidió renunciar e independizarse en busca de sus sueños, pero las cosas no salieron tan bien de inmediato.

“Llegué a Asecarga (Asociación de transportadores de carga por carretera) —de la cual hoy soy vicepresidente– y ahí conocí el tema de transporte. Me pidieron una consultoría en temas de ventas y me quedé gerenciando un tema de transporte de carga”, relata. “Se me presentó la oportunidad de comprar una participación en una compañía de transporte y empecé facturando 100 millones de pesos al año. En el segundo año facturamos 3.000 millones, luego facturamos 7.000, hoy estamos facturando 9.000 y la proyección es que cerremos el año con 12.000″.