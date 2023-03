Video | Sin importarles el estado del conductor, transeúntes saquearon camión volcado que transportaba cerveza

Vuelve y juega, las redes sociales nuevamente se han convertido en un escenario de denuncia para dar cuenta de hechos que denotan la falta de solidaridad de transeúntes ante los accidentes de tránsito y el oportunismo de algunos de ellos que se aprovechan de las situaciones para saquear los vehículos siniestrados cuando estos trasportan productos alimenticios.

El hecho en cuestión se presentó el pasado fin de semana en Argentina, más precisamente en la provincia de Chaco, donde en medio de un accidente de tránsito que involucró a dos automotores en inmediaciones de la ruta 16, un camión de transporte de cerveza resultó volcado, dejando a la deriva parte de su carga, en hechos que fueron aprovechados por conductores que pasaban por el lugar, quienes, incluso sin preocuparse por la suerte de las víctimas del accidente, decidieron emprender el saqueo del camión.

Antes de atender al conductor del carro accidentado y su ayudante, los conductores de los otros carros aprovecharon para saquear el carro que transportaba cerveza. - Foto: Getty Images

Las imágenes difundidas a través de las redes sociales dan cuenta de la cantidad de gente que se acercó al camión, a recoger sixpack de la bebida embriagante, llevando consigo varios de esos productos hacia sus vehículos, en un hecho que despierta nuevamente polémica en Argentina, donde ya en el pasado se han presentado hechos similares.

El hecho despertó aún mayor indignación, no solo por el oportunismo de quienes saquearon el camión, sino también por la forma en la que primó su indiferencia ante las consecuencias adversas del accidente, en el que incuso resultó herido un menor de 12 años a quien debieron trasladar hasta un centro de salud para ser valorado.

En el accidente resultó afectado un niño de 12 años. - Foto: Stock Depot / Getty Images

De acuerdo con medios locales, el hecho tuvo lugar el pasado fin de semana antes de las horas del medio día del sábado, a la altura de un sector comprendido entre las localidades de Avia Terai y Bermejo, involucrando a dos vehículos; uno de ellos una camioneta que transportaba en su interior a tres personas; incluido el menor de edad herido.

#PaísPrimitivo #Chaco Un choque a la altura de Avia Terai y Bermejo provocó el vuelco de un camión, que perdió su carga de latas de cerveza. Apenas se enteraron del hecho, una turba de lugareños y testigos se encargó de saquear todo lo que había tirado en la banquina. pic.twitter.com/Di6LvgypFb — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 26, 2023

Las otras dos personas son una pareja de personas de 63 y 44 años, quienes no presentaron afectaciones.

El otro vehículo siniestrado es precisamente el camión de transporte de cerveza, el cual era manejado por un hombre de 53 años, quien se movilizaba en compañía de un ayudante de 52 años, quienes también resultaron afectados por el volcamiento, además del robo sufrido.

De momento se desconocen las razones que originaron el accidente que es materia de investigación de las autoridades de Argentina.

Tras el volcamiento del camión, este quedó obstaculizando el paso vehicular por la vía, lo que hizo posible que muchos conductores bajaran de sus vehículos para tomar ‘su tajada’ en el saqueo del camión.

A mediados del pasado mes de febrero, en las vías de Argentina también se había presentado un siniestro vial que terminó con el saqueo de un camión, en aquella ocasión de productos cárnicos en la provincia de Salta.

El hecho quedó registrado en un video que circula a través de las redes sociales que despierta la indignación de parte de los internautas. - Foto: Getty Images

En aquella ocasión, las autoridades estimaron que el vehículo accidentado y saqueado transportaba cerca de 11 mil kilos de carne de res, los cuales fueron tomados de la misma vía por los transeúntes, quienes aprovecharon el alimento regado para aprovisionarse en un país donde una de las comidas más populares son los asados.

No obstante, en ese caso, existe una gran diferencia frente al caso del saqueo del camión de cerveza, pues en el caso de la carne regada en las vías, esta no podría haber sido recogida por los comerciantes, en tanto por cuestiones sanitarias, ya era considerada no apta para la venta.

Sin embargo, en el caso del camión de cerveza, el saqueo a este camión sí puede ser considerado un robo, pues el hecho de que esta cerveza hubiera hecho parte de un accidente, no la descalificaba para poder ser comercializada, por lo que el saqueo sí es considerado un hurto a los propietarios de la carga, incluso si esta estuviese protegida por seguros.

En el caso del accidente del camión de carne, se repitió una conducta preocupante, y es que la mayoría de quienes se acercaron al lugar del siniestro lo hicieron para tomar beneficio de la carga regada y no para brindar ayuda al conductor accidentado.