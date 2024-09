Vuelven los controles policiales a las fronteras de Alemania

A partir de este lunes (16.09.24), la Policía no solo realiza controles en las fronteras del este y el sur de Alemania, sino también en las del norte y el oeste. La nueva medida, que se prolongará por al menos seis meses, afecta ahora igualmente a los límites con Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia.

Schengen: el control es el último recurso

Cientos de excepciones en el espacio Schengen

Alemania no es la única que amplía sus controles fronterizos. Otros ocho países han establecido puestos de vigilancia en las fronteras internas del área de Schengen. Desde 2006, se han registrado un total de 441 medidas de control de los países integrantes del sistema. Francia va a la cabeza. Desde los atentados terroristas de 2015 y 2016, París se reserva el derecho de controlar las fronteras nacionales. Reiteradamente, se han aplicado controles con diversas justificaciones, como el peligro terrorista, la presión migratoria, el espionaje ruso o grandes acontecimientos deportivos.