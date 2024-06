Xbox anuncia varios juegos que se podrán descargar gratuitamente este fin de semana, entre ellos hay un recordado clásico

Según la página oficial de Microsoft News, para descargar en la consola, haga clic en la pestaña Suscripciones en la Tienda Xbox y navegue hasta la colección ‘Días de juego gratis’ en su Xbox One y Xbox Series X|S.

Para este fin de semana que comprende los días 21, 22 y 23 de junio, usted podrá descargar los juegos Crusader Kings III, Plants vs Zombies: Garden Warfare 2 y Hell Let Loose.

Por su parte, Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 es un juego de disparos en tercera persona desarrollado por PopCap Games y publicado por Electronic Arts. Es la secuela de Plants vs. Zombies: Garden Warfare y pertenece a la franquicia más amplia de Plants vs. Zombies, conocida por sus juegos de estrategia y defensa de torres.