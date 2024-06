¿Estrenando una Nintendo Switch?: diez juegos recomendados para empezar a usar la consola

Pese a que se trata de una consola que lleva varios años en el mercado y que no es tan potente como la PlayStation 5 o la Xbox Series X/S, la Nintendo Switch permanece como una alternativa muy llamativa al tratarse de una opción portátil que es más amigable a la hora de jugar con la familia y que cuenta con juegos exclusivos de gran calidad.

Pese a las cualidades que actualmente posee la Switch, en el momento de adquirir esta consola puede ser algo abrumador el elegir qué juegos comprar inicialmente, pues esta consola tiene un amplio catálogo de juegos.

Ante esta situación, SEMANA ofrece un listado con diez juegos recomendados que podrían ser una opción inicial para cualquier persona que acaba de adquirir una Nintendo Switch.

Juegos recomendados para estrenar una Nintendo Switch

1- The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Este título se ha convertido en la ‘joya de la corona’ de la Nintendo Switch, Breath of the Wild ha logrado redefinir el género de los juegos de mundo abierto al ofrecer un colosal escenario en donde el jugador tiene una gran libertad, junto a mecánicas innovadoras y una historia cautivadora.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es uno de los juegos más populares que posee la Nintendo Switch | Foto: Nintendo

Esta nueva aventura, Link, podrá explorar el reino Hyrule de una manera diferente mientras enfrenta desafíos emocionantes en cada momento del viaje.

2- Super Mario Odyssey

Mario protagoniza una de sus mejores aventuras hasta la fecha. En esta entrega el jugador viajará a través de diferentes reinos para rescatar a la princesa ‘Peach’ de las garras de ‘Bowser’.

En esta entrega Mario contará con la ayuda de un sombrero especial que le permitirá copiar las habilidades de cada enemigo, lo cual ofrece diferentes opciones para superar los obstáculos de un escenario.

Super Mario Odyssey brinda una experiencia inmersiva que ayudaría a las personas que sufren de depresión. | Foto: Oficial de Nintendo

La creatividad del jugador será la clave para que Mario pueda avanzar en su viaje, este juego lleva a otro nivel la experiencia de plataformas que caracterizan a los juegos de Super Mario.

3. Animal Crossing: New Horizons

El juego transporta al jugador a un escenario tranquilo en donde debe personalizar su hogar, hacer nuevos amigos, cultivar su jardín y participar en eventos comunitarios mientras se construye un paraíso personal.

Este juego recibe actualizaciones de forma regular, cada una de las cuales ayuda a mantener el interés del jugador en esta experiencia.

4. Mario Kart 8 Deluxe

Este es el mejor juego de carreras del catálogo de la Switch, pues ofrece una selección de personajes icónicos de Nintendo junto a pistas emocionantes. El título es perfecto para competir con amigos y familiares.

Mario Kart 8 Deluxe permite competir en línea o en el modo multijugador local, lo cual garantiza horas de diversión.

5. Splatoon 2

Este shooter en tercera persona combina la acción de los juegos de disparos y la pintura, ofreciendo combates coloridos y frenéticos en los que el objetivo no es eliminar a los oponentes, sino cubrir el mayor territorio posible con un color.

El título brinda modos de juego entretenidos, junto a eventos especiales regulares. Splatoon 2 es una adición imprescindible para una colección de juegos.

6. Stardew Valley

El jugador podrá escapar de la vida urbana y encontrar la paz en el idílico pueblo de Stardew Valley. Allí podrá tener su propia huerta con cultivos, criar animales, pescar, además tendrá la posibilidad de explorar cuevas misteriosas y entablar amistad con los habitantes locales.

Este simulador de una granja cuenta con su encanto rústico y su jugabilidad es adictiva.

7. Fire Emblem: Three Houses

Se trata de una épica saga de estrategia y política en donde el jugador será un profesor en la Academia de Garreg Mach, que debe guiar a sus estudiantes mientras forja alianzas que ayudarán a combatir las amenazas que acechan en las sombras.

El juego brinda una intrigante trama y mientras refina la jugabilidad táctica de la saga. Este título es imprescindible para los amantes de los juegos de rol.

8. Celeste

Es un juego de plataformas desafiante y emocionalmente en donde el jugador debe acompañar a Madeline en su viaje para escalar la montaña Celeste. Este viaje será un camino lleno de obstáculos difíciles y espacios en los que se revelarán secretos personales.

Los creadores de esta aventura ofrece una hermosa estética pixelada y una banda sonora conmovedora, Celeste es una experiencia que dejará varias reflexiones mucho después de haber terminado el juego.

9. Metroid Dread

Esta obra maestra revitaliza la popular saga Metroid, al ofrecer gráficos de alto nivel, una jugabilidad fluida, grandes dosis de acción, exploración y una narrativa envolvente.

La trama sigue a Samus en su lucha contra los letales E.M.M.I. en un mundo hostil y misterioso en donde cada enemigo ofrecerá un combate desafínate. En esta entrega los jugadores tendrán que dominar nuevas habilidades que ayudarán a desbloquear otros caminos del mapa.

10. Hollow Knight

En este juego de acción y aventuras, el jugador se embarcará en un viaje para descubrir los secretos del reino olvidado mientras se enfrenta a una gran cantidad de criaturas que parecen haber caído en desgracia. Este título ofrece una dificultad desafiante junto a un intrincado diseño de niveles.

Hollow Knight ha sido calificado como una obra maestra del género ‘metroidvania’ que no te puedes perder.

Juegos | Foto: LightRocket via Getty Images