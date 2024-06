Doom: The Dark Ages llegará a PlayStation 5 y no será el único juego de Xbox que se lanzará para plataformas

Doom: The Dark Ages llegará también a PlayStation 5, pero no será el único juego propio de Xbox que lo haga, como ha anticipado el director general de Microsoft Gaming, Phil Spencer, quien también ha comentado sobre la “difícil” decisión de cerrar los equipos de varios estudios vinculados a Bethesda.

El evento ‘Xbox Games Showcase 2024′, celebrado este domingo, ha mostrado los videojuegos propios y de terceros y las actualizaciones que llegarán a las consolas de Xbox próximamente, como Call of Duty: Black Ops 6, Diablo IV: Vessel of Hatred, Age of Mithology: Retold y Life is Strange: Double Expousure.