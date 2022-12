En su defensa, el albañil apuntó a que la otra construcción estaba sin “tarrajear”, es decir, la estructura no había sido preparada para pintarse.

“¿Y ahora quién me paga?”: albañil se llevó ‘tremendo susto’ cuando le dijeron que pintó la casa que no era

En TikTok siguen saliendo a la luz diferentes episodios que para algunos pueden resultar graciosos, pero no siempre sucede lo mismo con los protagonistas de las historias. Con millones de visualizaciones, varios hechos terminan por romper distancias y generar reacciones de todo tipo.

Un albañil estaba pintando una vivienda de dos pisos cuando fue sorprendido por otro hombre quien lo increpó por, supuestamente, haber trabajado en el lugar equivocado. “Era la otra casa” es la descripción que acompaña un video con casi un millón de visualizaciones.

“Oye, no. Amigo, ¿qué está haciendo?”, preguntó quien presume ser el dueño de la vivienda, a lo que el obrero le respondió con lo que, a simple vista, era evidente: ya había terminado de pintar las dos plantas de la fachada. Sin embargo, las cosas cambiaron para el trabajador cuando le dijeron que la residencia “correcta” era la del frente.

“Esa no era la casa (...) No, al frente a la esquina te estoy diciendo, mi casa es esta”, continuó el tiktoker, quien compartió la historia y en la red se identifica como Antofat. En su defensa, el albañil apuntó a que la otra construcción estaba sin “tarrajear”, es decir, la preparación previa a pintar.

El momento dio la impresión de escalar de nivel, cuando Antofat le cuestionó sobre la autorización para cambiar el aspecto de esa estructura. El trabajador dijo que la había obtenido de quien alquila los andamios y le devolvió un interrogante: “¿Quién me va a pagar por esto?”, a lo que obtiene una evasión como respuesta.

En redes sociales, las reacciones empezaron a tomar relevancia, entre quienes contaron experiencias similares y otros internautas que cuestionaron al tiktoker por jugarle una broma al maestro de construcción. Hasta el momento, el episodio acumula más de 45.000 ‘me gusta’ y más de 200 reacciones.

“¿En verdad se equivocó o le estás bromeando?”, “Y eso que no era para demoler la casa”, “Me pasó lo mismo, solo que con un panteón. El albañil colocó el azulejo al panteón de otra persona”, “La culpa fue del que habla tanto porque no lo referenció bien”, son algunos de los mensajes generados.

Albañil derribó una vivienda

Destruida, así quedó una vivienda después de que un albañil tomara represalia contra su empleador, quien no accedió a darle dinero extra por su trabajo.

El caso se presentó el año pasado en Leicester, Inglaterra, y las funciones consistían en remodelar la casa (valuada hoy en más de 3.000 millones de pesos colombianos) y hacer, entre otras cosas, una ampliación de la cocina, el comedor y varias alcobas.

“Compré la casa el año pasado y contraté a un constructor para comenzar a trabajar en febrero. Queríamos trabajar mucho para que pudiera ser el hogar de nuestra familia. El trabajo incluyó una ampliación de dos pisos, un techo nuevo, cableado y queríamos que fuera más ecológica”, dijo Jay Kurji, propietario de aquel lugar, según recogió The Sun.

No obstante, conforme avanzaba la obra, se empezó a generar un clima de tensión porque el dueño del sitio no accedió a pagar dinero de más por la remodelación. Al no llegar a un acuerdo, quien había sido contratado para esa labor se valió de una máquina para destrozar el inmueble y dejarlo inhabitable.

Ese actuar lo adelantó al aprovechar que lo separaban 200 millas de distancia de Kurji, quien, con su familia, había optado por salir de vacaciones. Cuando este regresó, lo esperaban escombros y el techo caído como una “sorpresa”.

“La Policía recibió un informe el 1 de junio sobre una disputa acerca de la calidad de algunas obras de construcción realizadas en Guildford Road, Leicester. Se informó a la persona que llamó que la disputa era un asunto civil y se emitió más asesoramiento en relación con quién podría ponerse en contacto para pedir ayuda con el asunto”, señaló en su momento un portavoz de la Policía local.