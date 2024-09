Revelan el contenido de la sentencia contra Daniel Sancho, condenado por la muerte de Edwin Arrieta: “no actuó en defensa propia”

En el escrito, compartido por el portal Infobae España, se describen los macabros hechos que ocurrieron al interior de la residencia. El chef golpeó a Arrieta de manera premeditada y no en defensa propia, como había asegurado el chef. Además, tuvo la intención de matar y descuartizar al fallecido.

En otro aparte, el tribunal determinó que la negativa de Sancho a mantener relaciones sexuales no cuenta con credibilidad suficiente, por tal razón no se acepta como defensa válida. El ente fiscal añade que analizando las acciones del sentenciado no se puede considerar que este actuara en defensa propia.