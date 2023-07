Una mujer argentina de 46 años muere en pleno vuelo desde Barcelona hacia su país

La tenebrosa leyenda del vuelo 513: todos sus pasajeros llegaron muertos

La historia, que recientemente ha tomado relevancia debido a una reconstrucción hecha por un reconocido canal de ‘historias’, fue documentada en su momento, en 1989, por el The Weekly World News Tabloid; no obstante, sobre el hecho no hay más que una narración desprovista de fotografías. | Foto: Universal Images Group via Getty