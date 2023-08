¿Qué está pasando en Nueva Zelanda? colombianos denuncian explotación laboral

Jaime Cáceres, una de las víctimas, le aseguró al medio citado que está viviendo uno de sus peores momentos en Nueva Zelanda: “Aquí nos cambiaron las reglas, nos querían hacer comprar un vehículo. A mí me asignaron solamente una vez a dos horas de donde yo vivía, pues en transporte público no me daba el tiempo para llegar, no me pagaron y me cancelaron el contrato porque les dí mi punto de vista. Empezaron a mandarme cartas de amonestación y no me garantizaron las horas que en el contrato decía, nunca me dieron un dólar y sabían que yo no tenía dinero ni para comer ni para pagar arriendo y a ellos no les importó”.