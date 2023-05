Absurdo: hombre lanzó 900 millones de pesos a la calle; su razón sorprendió a todos

La denominación de los billetes arrojados era de 100 dólares. Las autoridades decidieron no imponerle cargos.

El dicho de que la realidad supera muchas veces la ficción se refleja en historias que pueden despertar más que la curiosidad y sorpresa entre testigos y otros conocedores de varios casos. Aunque hay quienes, gracias a su poder adquisitivo, deciden hacer obras benéficas, por ejemplo, donando a organizaciones no gubernamentales, otros prefieren entregar la ayuda directamente.

En el estado de Oregón, en Estados Unidos, se registró un hecho que generó sorpresa tanto entre la comunidad como las autoridades cuando un hombre arrojó en plena carretera 200.000 dólares, es decir, más de 900 millones de pesos colombianos a conversión de hoy. El hecho se registró a mediados del mes pasado, pero nuevamente ha centrado la atención.

La cuantía regalada era de aproximadamente 200.000 dólares. (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Autor: shapecharge

Sobre las 7:23 de la noche del 11 de abril tuvo lugar la escena en la carretera interestatal 5, concretamente al sur de la ciudad de Eugene y elevó la impresión de varias personas que no lo dudaron antes de intentar recoger la mayor cantidad de dinero posible. Ese fue el caso de una mujer que vio todo con su pareja: “Son billetes de cien dólares flotando y yo digo, ‘¿qué?’ Así que mi novio y yo decidimos ir, por un lado, él va por otro y hasta ahora he encontrado 300 dólares”, recogió KEZI.

Todo un caos en la carretera

El episodio, desatado en horas de la noche, llegó a oídos de la Policía que arribó a la escena tras ser alertada sobre un hombre que, desde la ventana de su vehículo, estaba arrojando billetes. El sujeto fue identificado como Colin Davis McCarthy, de aproximadamente 38 años, y quien justificó su ‘inesperada’ acción en un ‘impulso’ por ayudar a los demás.

Según él, su estado financiero era bueno “y quería bendecir a otros con regalos de dinero”, afirmó la Policía de Oregón a KVAL- TV, citada por New York Post. Lo que generó mayor desconcierto fue el origen de esa suma, pues si bien una parte le pertenecía a Davis McCarthy, las autoridades aseguraron que las cuentas bancarias de los familiares del sujeto estaban vacías.

La escena con aquel conductor se presentó en horas de la noche del 11 de abril. (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / georgeclerk

La Policía habló con un pariente del estadounidense, quien les confesó que esa conducta no era ‘extraña’ en él; no obstante, advirtió sobre la disposición tomada con el dinero que no le correspondía. Además, esa acción y el caos generado en plena vía llevó a que se contemplara imponer una acusación.

¿Qué pasó con el ‘millonario’?

“Podría haber sido acusado en una situación como esta por el peligro creado por sus acciones”, como, por ejemplo, “conducta desordenada, peligro potencialmente imprudente, pero muy probablemente conducta desordenada (...). Sé que los uniformados” tuvieron en mente “acusarlo de eso o arrestarlo, pero luego de una conversación con él decidieron no hacerlo”, detalló el teniente, Jim Andrews, según amplió KEZI.

Según ese medio local, la familia McCarthy es consciente sobre las bajas probabilidades de que la gente devuelva los billetes recogidos en la calle; sin embargo, no pierden la ‘esperanza’ de recuperar algo. De acuerdo con esta, realmente necesitan el dinero y no están en la capacidad de regalarlo sin mediar las cantidades.

La familia del sujeto guardaba la esperanza de recuperar algo del dinero. (imagen de referencia). - Foto: Reuters /Dado Ruvic/Illustration

Para Andrews, desde la oficina de Policía resulta complejo ayudar a la familia porque la cuenta bancaria tiene el apellido McCarthy como titular, y previamente aseguró que “debido a que (el monto) es compartido, ambos tienen los mismos intereses en el dinero”.

Respecto a la cuantía lanzada en la calle, Andrews agregó que su equipo de trabajo había estado en búsqueda de más billetes, sin encontrar ninguno porque los transeúntes que se percataron del episodio los recogieron completamente.