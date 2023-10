Biden anuncia paquete de ayuda para Ucrania e Israel destinado a derrotar “a los terroristas de Hamás” y al “tirano Putin”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves,19 de octubre, durante un discurso desde el despacho Oval que pedirá al Congreso la aprobación de un paquete de ayuda de emergencia para Ucrania e Israel “que no tendrá precedentes”.

“Por difícil que sea, no podemos renunciar a la paz. No podemos renunciar a una solución de dos estados. Israel y los palestinos merecen por igual vivir en seguridad, dignidad y paz”, aseguró el mandatario.

“Kiev sigue en pie por la ayuda de la coalición liderada por Estados Unidos (...) Sé que tenemos divisiones dentro de casa, pero debemos superarlas. No dejaremos a terroristas como Hamás o tiranos como Putin ganar. Debemos recordar al mundo quiénes somos. No hay nada de fuera de nuestro alcance si nos lo proponemos”, afirmó Biden.

“No podemos permitir que la política mezquina y partidista y la ira se interpongan en nuestra responsabilidad como gran nación. No podemos ni permitiremos que ganen terroristas como Hamás y tiranos como Putin. Me niego a permitir que eso suceda”, dijo Biden, convencido de que su país sigue siendo el guardián de la libertad.