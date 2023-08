Biden estuvo en Hawái y prometió ayuda a la región azotada por los incendios, en medio de críticas por su gestión

El presidente estadounidense, Joe Biden, llegó a Hawái el pasado lunes y prometió a los damnificados por los incendios, que el gobierno no los abandonará, tras las críticas por la tardía reacción de su administración a la peor catástrofe de este tipo en más de un siglo en el país.

Recorrido

“Estamos con ustedes tanto como sea necesario, se los prometo, y me aseguraré de que sus voces sean oídas”, añadió.

Estados Unidos

La oposición republicana también se sumó a los comentarios al reprochar que la ayuda ha sido insuficiente y mal organizada . Donald Trump, con quien muy probablemente Biden se jugará la presidencia el año que viene, calificó de “vergonzoso” que su sucesor no hubiera respondido antes.

Portavoces de la Casa Blanca alegan que Biden retrasó el viaje para no distraer a los funcionarios y socorristas sobre el terreno.

Quejas

Renuncias

El criticado jefe de la Agencia de Manejo de Emergencias de Maui, en Hawái, en el centro de la controversia por no hacer funcionar un sistema de sirenas mientras un incendio forestal arrasaba la localidad de Lahaina, renunció el pasado jueves, según un comunicado.