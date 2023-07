Crisis en Nueva York. Alcalde, Eric Adams, comenzará a desalojar a adultos migrantes para dar techo a familias con niños

Una vez más, la ciudad de Nueva York está en medio de la polémica por la crisis de migrantes en la que, según ha venido insistiendo, ya no da abasto para tantas personas. Ante la situación el alcalde, Eric Adams, informó este miércoles sobre una nueva medida para mitigar el alto impacto de esta problemática y distribuir los recursos entre los extranjeros recién llegados y los neoyorquinos.

“La nueva política tiene como fin hacer espacio para las familias migrantes con niños” , señaló Adams. Trabajadores sociales ayudarán a los migrantes a encontrar alojamiento y otros servicios, comentó el alcalde, y aquellos que no encuentren un alojamiento alternativo en un periodo de 60 días tendrán que regresar al centro de procesamiento y volver a solicitar una nueva estancia.

Adams señaló que actualmente hay más de 54.800 migrantes bajo el cuidado de la ciudad, y que entre 300 y 500 más llegan diariament e. “Esto no puede continuar”, manifestó Adams. “No es sostenible y no vamos a fingir que lo es”.

“Es una mala política que será directamente responsable de dejar a familias sin hogar y viviendo en la calle” , dijo en un comunicado Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York. “La nueva norma es un aborrecible atropello a nuestras leyes sobre el derecho al refugio, y no refleja los valores de acogida de la ciudad de Nueva York”.

Adams dijo que no iba a ser disuadido por posibles impugnaciones judiciales a la nueva política. “El sistema judicial hará lo que tenga que hacer”, afirmó, indicando que, a pesar de las críticas por sus medidas, estas no iban a ser derogadas a no ser que la justicia se lo dictara.