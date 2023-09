El hombre con más suerte del mundo: se ganó la lotería tres veces con los mismos números

A pesar de que el sujeto ha decidido no revelar su identidad, contó algunos detalles de lo que hay detrás de su inusual éxito , una historia que ha captado la atención de cientos de personas en todo el mundo y de la que se ha hecho eco en varios medios internacionales.

¿Cuál es su estrategia?

El éxito ganador de este hombre ha sorprendido más después de que revelara cuál es su estrategia. El sujeto relató que siempre decidió jugar los mismos números que en un principio le había recomendado su esposa, alguien que sin duda alguna le trajo mucha suerte. “Mi esposa me dijo: ‘vamos a jugar este número y sigamos ganando’. Efectivamente, seguimos ganando”, mencionó al comentar que la serie ganadora es la 48548.

Tras ser el ganador de este último premio, el sujeto reveló que se tomará unas merecidas vacaciones, pero esto no lo alejara de la lotería, pues seguirá jugando para ver si su suerte le sonríe en una cuarta oportunidad. “Juego a la lotería todo el tiempo. Nunca sabes, no puedes ganar si no estás en el juego”, comentó.