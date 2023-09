Aterrador final: ascensor se desplomó y dejó cinco muertos en reconocido lugar; todo quedó captado en este video

El diario The Sun informó que el artefacto estaba subiendo por una pendiente cuando en un lapso no mayor a 40 segundos se ‘soltó’ de la estructura que debería haber brindado seguridad. Todo quedó captado en un video y los momentos de terror terminaron difundidos en plataformas digitales .

¿Quiénes son las víctimas?

Respecto a lo que pudo originar el desastre, Made Uder, de la Policía, señaló que “la cuerda de acero (...) no era lo suficientemente fuerte para tirar del peso hacia arriba, que era bastante, y la cuña de seguridad o el freno no funcionaban”, recogió The Sun. “El ascensor se deslizó hacia abajo a gran velocidad por lo que este accidente no pudo evitarse”.