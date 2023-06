Entrenador de una ‘escuela de circo’ de North Miami fue acusado de tocar inapropiadamente a tres niñas

Un entrenador de una ‘escuela de circo’, en el norte de Miami, Estados Unidos, se entregó a la policía el viernes pasado, luego de que lo acusaran de tocar inapropiadamente a tres niñas, dijeron las autoridades.

Los incidentes ocurrieron en Acro Gravity Academy, donde se enseñan acrobacias y gimnasia. Si bien tienen clases para adultos, también enseñan a niños.

Según las autoridades, Gustavo Adolfo Gil-Reyes, de 38 años, tocó de manera inapropiada a una niña de 15 años y a dos niñas de 12 años.

Las presuntas víctimas afirman que en múltiples ocasiones, durante los ejercicios de estiramiento, Gil-Reyes colocaba su rostro sobre sus partes íntimas mientras aún tenían puesta la ropa.

Gustavo Adolfo Gil-Reyes, de 38 años, tocó de manera inapropiada a una niña de 15 años y a dos niñas de 12 años. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En otro caso, se alega que colocó su mano debajo de la ropa de una de las estudiantes. Local 10 News se enteró de que Gil-Reyes había estado enseñando en la academia durante ocho meses.

“Nunca en mi vida he tenido ningún tipo de queja, ninguna situación como esta. No sé qué pasó. No sé por qué me están poniendo todas estas acusaciones”, le dijo a Local 10 News.

Gil-Reyes finalmente se entregó a la policía y, aunque desde entonces salió de la cárcel bajo fianza, enfrenta tres cargos de abuso lascivo y lascivo de niñas menores de 16 años. - Foto: Getty Images

Uno de los propietarios del gimnasio dijo que le notificaron a la policía tan pronto como se enteraron de las acusaciones y que fue despedido de manera inmediata el viernes.

Gil-Reyes finalmente se entregó a la policía y, aunque desde entonces salió de la cárcel bajo fianza, enfrenta tres cargos de abuso lascivo y lascivo de niñas menores de 16 años.

La investigación aún sigue en curso y se espera su sentencia final en los próximos días.

Noche de terror en Florida: menor pide ayuda desesperadamente por abuso sexual

En otros hechos, una niña de 9 años acusó a un hombre de 51 años de abusar sexualmente de ella en su casa en el sur del condado de Miami-Dade, según un informe policial publicado el pasado jueves 11 de mayo.

Jerry Young, que vive en Homestead, no era un pariente biológico, pero la familia de la niña había llegado a confiar en él lo suficiente como para que se quedara a dormir en su casa, según el informe.

Young la despertó durante una noche de clases para abusar sexualmente de ella, la niña le dijo a su hermana, quien también es menor de edad, y fueron a la escuela a la mañana siguiente.

Young negó haber abusado sexualmente de la niña - Foto: Getty Images/iStockphoto

Las niñas no le contaron a los maestros ni a ningún adulto sobre el abuso sexual hasta después de la escuela, cuando decidieron contárselo a su madre, según la policía local.

Su madre denunció el abuso sexual al Departamento de Policía de Homestead y un detective de la unidad de investigación general interrogó a la niña y a Young, quien negó haber abusado sexualmente de ella.

Los agentes de policía arrestaron a Young alrededor de las 8:00 p. m. del miércoles en su casa. Los oficiales correccionales lo registraron en el Centro Correccional Turner Guilford Knight poco después de las 5:00 a. m. del jueves, y permaneció allí el jueves por la tarde sin derecho a fianza.

Hasta el momento, se enfrenta a un cargo de abuso sexual de un menor de 12 años. Su sentencia final se dará a conocer en los próximos días.