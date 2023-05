Novio le dio bofetadas, le pateó las piernas y amenazó de muerte a su pareja en Miami-Dade

Una mujer sufrió recientemente horas de angustia en un apartamento en el vecindario West End del condado de Miami-Dade, en Florida (Estados Unidos) después de que su novio de 26 años de edad, que vivía allí, agarrara un arma, le apuntara a la cabeza y amenazara con dispararle, según un reporte policial.

Lismay Corrales le apretó el cuello, le dio bofetadas, le pateó las piernas, le quitó el teléfono y le impidió salir del apartamento quedándose con la llave del cerrojo de la puerta principal, según el informe policial.

A la mañana siguiente, Corrales la golpeó nuevamente y le tiró del cabello, y cuando él se quedó dormido, la víctima pudo encontrar su teléfono para comunicarse con su hermana, quien luego se aseguró de que un oficial de Policía la ayudara a escapar por el balcón del apartamento, según la Policía local.

Más tarde, los oficiales encontraron que Corrales, cuyo historial criminal incluye arrestos por cocaína y marihuana, tenía un cargador de armas de fuego con 24 balas, según la Policía.

Corrales agarró un arma, le apuntó a la cabeza y amenazó con dispararle. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Este jueves 11 de mayo, en horas de la mañana, los oficiales penitenciarios retuvieron a Corrales en el Centro Correccional Turner Guilford Knight sin fianza, según muestran los registros de la cárcel. Enfrentará 32 cargos en cuatro casos abiertos y está esperando una audiencia de lectura de cargos el próximo 25 de mayo, según muestran los registros judiciales.

Corrales no tiene un archivo público del Departamento Correccional de Florida como delincuente convicto, pero sus antecedentes penales fueron suficientes para que los fiscales presentaran un nuevo caso con 24 cargos de posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto.

En otros dos casos pendientes, también derivados del ataque de violencia doméstica del 1 y 2 de mayo, Corrales enfrentará cargos de detención ilegal con un arma mortal, asalto agravado con un arma mortal, agresión y agresión agravada con un arma mortal.

Uno de los cuatro casos abiertos tiene dos años. Los fiscales lo presentaron aproximadamente una semana después de que cumpliera 24 años. Fue por cargos de robo de una estructura desocupada, hurto mayor en tercer grado, posesión de una sustancia controlada y actuación criminal de $1,000 dólares o más.

Los policías de Miami-Dade ya lo habían arrestado cuando tenía 23 años, y los fiscales presentaron un caso por manipulación de evidencia física, resistirse a un oficial sin violencia y conducir sin una licencia válida. El tribunal lo condenó con crédito por el tiempo cumplido y el caso se cerró en 2021, según muestran los registros.

Los agentes de Policía también lo habían arrestado cuando tenía 20 años por descargar un arma en público y por posesión de un arma por parte de un delincuente, pero los fiscales retiraron los cargos más tarde, según muestran los registros. El caso se cerró en 2018 y recibió un certificado de descarga de la corte un día después.

La jueza del circuito de Miami-Dade, Carmen Cabarga, preside los cuatro casos pendientes de Corrales. Se espera su sentencia final en los próximos días.

Tiroteo en Detroit deja cuatro heridos, incluido un niño de 14 años

En otros hechos, el pasado jueves 13 de abril, en horas de la noche, un tiroteo en Detroit dejó cuatro víctimas heridas, incluidos tres niños de 14 años, según afirma la Policía.

El Departamento de Policía de Detroit indicó que todo se trató de una “disputa debido a la entrega de un domicilio” en una casa en la cuadra 13.500 de Penrod, cuyo dueño estalló en violencia, propiciando al menos 30 disparos poco antes de las 9 de la noche. Una de las víctimas, de tan solo 14 años de edad, recibió un disparo en la cara y permanece en estado crítico, informó la Policía de Detroit.

“Esto parece un tiroteo, fue una especie de disputa por una entrega”, dijo el jefe de Policía de Detroit, James White. La cuarta víctima tiene unos 20 años y la institución dijo que tiene un sospechoso bajo custodia.

Las otras dos víctimas tenían lesiones “que no amenazan la vida”, dijo White.

“Este nivel de violencia es inaceptable, no es algo que vamos a tolerar. Tenemos buenos oficiales y no estamos bromeando”, dijo White. “Son 30 disparos los que están involucrados y tenemos oficiales tocando puertas para asegurarnos de que no haya más personas afectadas debido a esta discusión”, añadió.

El jefe de la Policía también indicó que 11 personas fueron sacadas de sus casas. Sus edades oscilaban entre los 7 y los 20 años.

“Vamos a averiguar dónde estaban los adultos”, agregó White, y señaló que muchos de los niños no vivían en el área.

Según los informes oficiales, se recuperaron al menos cuatro armas. Además, una víctima fue encontrada en un lugar diferente y contactó a la Policía.

El funcionario conjeturó que la violencia se produjo con “demasiadas armas” y “demasiada gente dejándolas en las manos equivocadas”. La investigación sigue en curso.