Estos serán los delegados del gobierno de Joe Biden que vendrán a Bogotá para hablar sobre Venezuela

Luego de la visita del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos para reunirse con su homólogo estadounidense, Joe Biden, el mandatario colombiano pidió que ese gobierno estuviera presente el próximo de 25 de abril en Bogotá en una “cumbre de cancilleres” donde también participarán representantes de Europa y varias naciones de América Latina.

La reunión convocada por el presidente Petro tiene el objetivo de “destrabar” las negociaciones que iniciaron el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en agosto de 2021, en México. El diálogo está paralizado desde noviembre del año pasado.

Ante el pedido de Petro a Biden, se conocieron los tres delegados del gobierno estadounidense que participarán en el crucial encuentro.

Juan González, asesor del presidente Joe Biden, estará en Bogotá el próximo 25 de abril - Foto: Getty Images / Gabriel Aponte

Juan González, asesor del presidente Biden, habló para el canal NTN24 y allí dio a conocer la delegación que estará en la capital colombiana.

Entre los nombres mencionados por González está el del senador demócrata Chris Dodd, quien se desempeña como asesor presidencial especial para las Américas del gobierno Biden, Jon Finer, principal asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente.

Además, González confirmó que él también hará parte de esta nómina de lujo que busca entablar un camino de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro.

El veterano senador demócrata Chris Dodd estará en Bogotá el próximo 25 de abril. - Foto: Getty Images / Andrew Toth

La llegada de los tres altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos a Colombia será el mismo martes 25 de abril en horas de la mañana.

Nicolás Maduro espera que cumbre en Bogotá permita el levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela

El presidente venezolano reaccionó a la iniciativa del presidente Petro. Así mismo, retomó lo tratado en la reciente reunión con el canciller Álvaro Leyva.

“Tuve una reunión muy importante de casi tres horas con el canciller de Colombia, Álvaro Leyva; estuvimos conversando largamente sobre esta cumbre internacional que el presidente Petro ha convocado para el próximo 25 de abril, en Bogotá. Yo le manifesté todo el apoyo de Venezuela para que esa cumbre permita dinamizar y reanimar toda la lucha de nuestro país por lograr el respeto a nuestra soberanía, el respeto a nuestra independencia y el levantamiento definitivo de todas las medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela”, expresó Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro espera que la reunión pueda llegar a un gran acuerdo. - Foto: getty Images / Bloomberg

Maduro, además, abogó por un “diálogo en paz” y para superar los problemas de los venezolanos. “Sobre todo, para pasar la página de este periodo tortuoso de persecución económica, financiera, de medidas coercitivas unilaterales, de sanciones… Pasar la página de este tiempo de sanciones y persecución económica y bloqueo contra Venezuela”, apostilló.

Eso sí, el mandatario venezolano no estará presente en la cumbre. El canciller colombiano Álvaro Leyva descartó la presencia de Maduro en este trascendental encuentro: “Es un invento. El presidente Maduro no viene. Nunca he dicho que él viene. Nunca lo ha dicho el Palacio de Nariño”, afirmó el funcionario.

El presidente Nicolás Maduro no estará en Bogotá. - Foto: Getty Images / Bloomberg

Y reiteró Leyva: “En la primera convocatoria asistirían países distintos a Venezuela, que están preocupados por la situación”.

El canciller, además, manifestó que este encuentro principalmente servirá para que en las elecciones de ese país en 2024 se demuestre que va a haber garantías reales para las dos partes.