¿Nicolás Maduro estará en Colombia a finales de este mes? Esta fue la declaración del canciller Álvaro Leyva que despertó polémica

En medio del discurso del canciller Álvaro Leyva en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos), el ministro de Relaciones Exteriores se refirió a la cumbre que se desarrollará en Bogotá el próximo 25 de abril, con la que se busca destrabar los diálogos entre el chavismo y la oposición, los cuales se venían desarrollando en México.

Sin embargo, el canciller Leyva mencionó a Nicolás Maduro y hay quienes han interpretado que se trata del anuncio oficial de que el mandatario venezolano estaría en tierras colombianas en el encuentro.

“El día 25 de este mes va a sucederse en la capital de la República, Bogotá, una conferencia con países de América Latina, incluye a Estados Unidos, Canadá y países europeos, para ver cómo se puede llevar a la reanudación de los diálogos políticos que se venían adelantando en México, naturalmente con los partidos de oposición y el presidente Maduro. Ese es un gesto de ‘paz total’”, aseguró el canciller colombiano.

La sola posibilidad de que Maduro llegue a Colombia generó profunda polémica. - Foto: reuters

Ante la posibilidad de que Maduro aterrice en el aeropuerto El Dorado, en la capital, desde distintos sectores políticos se han mostrado en contra de esa posibilidad. Varios ya hablan de movilizaciones para manifestarse en contra de su ingreso.

“Esto es gravísimo. Un repulsivo insulto a los millones de venezolanos que tuvieron que dejarlo todo en su país huyendo de una dictadura fracasada en lo económico y lo social. Desde ya anunciamos nuestro más contundente rechazo a una visita de Nicolás Maduro a Bogotá”, aseguró el concejal de Bogotá, Óscar Ramírez Vahos, del Centro Democrático.

“Debemos salir a rechazar la presencia de semejante violador de DD. HH. en nuestro territorio. Esto es una vergüenza Internacional”, afirmó el abogado Daniel Briceño.

“Si Nicolás Maduro pisa Colombia debe ser recibido con una gran movilización, ¿quién se sumaría?”, preguntó el activista de derecha, Jaime Arizabaleta.

Fuentes de la Cancillería le informaron a SEMANA que, por ahora, no se tiene contemplado que Nicolás Maduro vaya a venir al país.

El presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro ya se han reunido en Caracas. - Foto: Presidencia de la República

Además, el ministro de Relaciones Exteriores, el pasado 3 de abril, le contestó a esta revista que por ahora no hay posibilidades de que Maduro venga en Colombia. “Por ahora no. Yo que sepa él no lo ha pensado, no sé eventualmente qué pueda suceder, cada día trae su afán, pero en este momento no”, aseguró el canciller.

Asimismo, algunos usuarios recalcan que el líder del régimen venezolano no podría pisar territorio colombiano, debido a la orden de captura internacional que reza en su contra.

En el debate de moción de censura contra el canciller Leyva este miércoles en la Cámara de Representantes, el ministro dio más detalles del encuentro. Confirmó, como lo hizo en la ONU, que se sabe que el encuentro será el 25 de abril en Bogotá y que contará con miembros tanto de la oposición venezolana como del chavismo. Además, que la idea es ayudar al diálogo político entre ambos sectores para concertar una salida democrática a ese país, con el objetivo de que se puedan desarrollar elecciones libres en Venezuela.

Por ahora, hay confirmada la presencia de 12 países de Europa y Latinoamérica, entre los que se encuentran Francia, España y Alemania; mientras que de la región vendrán Canadá, México, Argentina, Ecuador y Brasil.

El Gobierno ya ha dialogado con Nicolás Maduro. - Foto: Presidencia

También se espera, según ha confirmado el mismo canciller, que venga un representante de Estados Unidos. Se habla de que podría ser el mismo secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, tras el encuentro que sostuvieron ambos en Washington, sin embargo, eso está en veremos.

Leyva ha confirmado que tras haber conversado con Maduro, el dictador venezolano estaría dispuesto a una “salida democrática” para Venezuela y ha dado pistas de querer volver a la comunidad internacional y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La cumbre sobre Venezuela entre ambos sectores, que se desarrollará en Colombia, sigue generando gran atención por las implicaciones que tendrá.